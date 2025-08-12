Atento River Plate: una de las figuras de Libertad podría perderse el duelo por la Copa Libertadores

Rodrigo Morínigo, arquero titular de Libertad de Paraguay, sufrió una lesión muscular a pocos días del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores frente a River Plate. El jugador se retiró del campo durante el empate 1-1 frente a Deportivo Recoleta, tras sentir una molestia física en la pierna que lo obligó a pedir el cambio de inmediato.

La situación genera preocupación en el cuerpo técnico liderado por Sergio Aquino, que espera los resultados de los estudios médicos para definir el grado de la lesión. Las primeras estimaciones apuntan a una contractura fuerte o un desgarro de primer grado, lo que pone en serio riesgo la presencia de Morínigo en el próximo cruce internacional.

“Fuimos en busca del triunfo, era lo que queríamos, pero no hay tiempo para lamentarnos. Todos sabemos lo que significa el partido ante River, pero hay que mantener la mente positiva”, afirmó el entrenador tras el partido en el que lamentó un empate y la lesión de su arquero titular.

Rodrigo Morínigo es el arquero titular de Libertad (REUTERS/Cesar Olmedo)

Ante esta situación, Martín Silva, experimentado arquero uruguayo de 42 años, se perfila como el reemplazante natural. Silva solo acumuló 103 minutos jugados en 2025. A comienzos del año perdió la titularidad frente al propio Morínigo, por lo que el duelo ante River marcaría su regreso en un partido de máxima exigencia. La falta de ritmo competitivo aparece como un factor a considerar para el cuerpo técnico paraguayo, que deberá rearmar la defensa en función del cambio en el arco.

El inconveniente físico de Morínigo se suma a la lista de preocupaciones de Libertad, que apostó por utilizar una formación titular en el último partido previo al choque por Copa Libertadores. El equipo alistó a Morínigo, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza en defensa; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarín, Iván Franco y Hugo Fernández en el mediocampo; y Gustavo Aguilar como referencia de ataque. La estrategia de mantener a los habituales titulares en cancha estuvo orientada a mantener la competitividad, aunque finalmente el saldo fue negativo por la lesión del arquero principal.

El caso de Morínigo se compara con la situación de River, que también lidia con la baja del defensor Germán Pezzella. De confirmarse la lesión muscular, Libertad perdería a una de sus piezas claves de cara al partido de ida del cruce eliminatorio. Esto abriría la puerta para el regreso de Silva, que ya posee experiencia internacional y supo defender el arco del club en otras ediciones de la Copa Libertadores.

La evolución del arquero lesionado será monitoreada de cerca, mientras el cuerpo técnico define la estrategia para afrontar uno de los desafíos más importantes del semestre. El encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se llevará a cabo este jueves, en el estadio La Huerta de Asunción, Paraguay, a partir de las 21:30. La revancha será una semana después, en el Monumental de Núñez.