Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

Rafa Nadal fue papá por segunda vez: el emotivo homenaje detrás del nombre de su hijo

Published

El extenista y Mery Perelló recibieron a Miquel, su segundo hijo, en Palma de Mallorca.

Rafa Nadal y su esposa Mery Perelló viven días de pura felicidad: nació su segundo hijo, llamado Miquel, en Palma de Mallorca. El parto tuvo lugar en la clínica Quirónsalud Palmaplanas, el mismo lugar donde en octubre de 2022 nació su primer hijo de la pareja, Rafael.

La noticia se conoció este sábado, cuando el matrimonio abandonó el centro médico junto a su bebé, rodeados del cariño de sus familias, que se acercaron desde el jueves -día del nacimiento- para conocer al nuevo integrante de la familia.

El significado especial del nombre Miquel

El nombre elegido por la pareja no fue casualidad. Miquel es un homenaje al padre de Mery Perelló, quien falleció en abril de 2023 a los 63 años, tras una larga enfermedad.

La pareja tuvo su segundo hijo (Foto: EFE).
La pareja tuvo su segundo hijo (Foto: EFE).

Rafa Nadal y Mery Perelló se casaron el 19 de octubre de 2019 en una ceremonia íntima en Sa Fortalesa, una exclusiva finca ubicada en el municipio mallorquín de Pollenca.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Crisis Municipal en Resistencia: desesperacion de trabajadores para solicitar préstamos o adelantos

En un contexto de creciente crisis económica y falta de respuestas por parte del Intendente de Resistencia, Roy Nikisch, trabajadores municipales denuncian estar atrapados...

1 día ago

Politica

Docente que militó por Leandro Zdero dijo sin vueltas “estoy totalmente decepcionada”

Rocío Morel era militante de Leandro Zdero y fue recientemente desafectada por un comentario suyo en redes sociales La docente de Colonias Unidas debe...

3 días ago

Politica

Se conformó Fuerza Patria Chaco para hacer frente a las políticas de ajuste de Milei y Zdero

Nuestra misión es clara: defender los intereses del pueblo argentino y chaqueño en el Congreso de la Nación desde el 10 de diciembre, enfrentando...

2 días ago

Economia

La Justicia pone en venta las marcas Garbarino y Compumundo para evitar el cierre definitivo

Se trata de la última instancia que tiene el juez que tramita el concurso preventivo de ambas empresas antes de decretar el cierre definitivo...

5 días ago