Rafa Nadal fue papá por segunda vez: el emotivo homenaje detrás del nombre de su hijo

Rafa Nadal y su esposa Mery Perelló viven días de pura felicidad: nació su segundo hijo, llamado Miquel, en Palma de Mallorca. El parto tuvo lugar en la clínica Quirónsalud Palmaplanas, el mismo lugar donde en octubre de 2022 nació su primer hijo de la pareja, Rafael.

La noticia se conoció este sábado, cuando el matrimonio abandonó el centro médico junto a su bebé, rodeados del cariño de sus familias, que se acercaron desde el jueves -día del nacimiento- para conocer al nuevo integrante de la familia.

El significado especial del nombre Miquel

El nombre elegido por la pareja no fue casualidad. Miquel es un homenaje al padre de Mery Perelló, quien falleció en abril de 2023 a los 63 años, tras una larga enfermedad.

La pareja tuvo su segundo hijo (Foto: EFE).

Rafa Nadal y Mery Perelló se casaron el 19 de octubre de 2019 en una ceremonia íntima en Sa Fortalesa, una exclusiva finca ubicada en el municipio mallorquín de Pollenca.