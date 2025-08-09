Connect with us

Polémico arbitraje de Merlos en Newell’s-Central Córdoba: una tarjeta roja forzada y otra perdonada

El referí fue el centro de los cuestionamientos en el empate 1-1 registrado en el Coloso Marcelo Bielsa por el Torneo Clausura.

Andrés Merlos tuvo una polémica actuación en el empate de Newell’s y Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1), en Rosario, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. La diferencia de criterio para evaluar acciones de juego brusco y una insólita explicación, luego de revisar una jugada en el VAR, lo dejaron expuesto y provocaron la bronca del club local.

Newell’s se sintió perjudicado por la expulsión de Luca Reggiardo a los 35 minutos del primer tiempo tras una falta que Merlo sancionó inicialmente con amarilla. Sin embargo, Silvio Trucco lo convocó para que la revisara en la pantalla, el árbitro cambió el fallo y le mostró la roja al mediocampista.

En su explicación por los altavoces del estadio, el árbitro cometió dos errores llamativos: consideró que la falta fue “a la altura del gemelo”, cuando las imágenes demostraron con claridad que el impacto fue en el tobillo, e identificó al futbolista de Central Córdoba como “el jugador de número blanco”.

Cuando se dirigía hacia la cabina VAR, Merlos fue agredido con un proyectil lanzado desde la platea del Coloso Marcelo Bielsa, un hecho que, más tarde, el DT local Cristian Fabbiani entendió como una respuesta a las fallas del juez.

Antes de la expulsión, el árbitro le había perdonado la tarjeta roja a Éver Banega por una falta más violenta que la de Reggiardo, pero el VAR no llamó como hubiera correspondido. El exjugador de la Selección argentina fue a disputar una pelota y pisó el tobillo izquierdo de Fernando Juárez con los tapones de su botín derecho

Las reacciones contra el arbitraje de Merlo

El DT de Newell’s cuestionó la actuación del juez y se refirió a la agresión recibida por parte de los hinchas: “Que nos hayan echado un jugador en el primer tiempo cambió nuestros planes en el partido. Yo no avalo nada, pero no siempre es culpa de los hinchas”, dijo el Ogro Fabbiani.

Por su parte, el exfutbolista y emblema de Newell’s Maximiliano Rodríguez criticó el desempeño de Merlos en la red social X: “No encuentro una palabra para describir a la persona que está de naranja con un silbato. ¡Eso árbitro no es!“.

(X@MR11ok).
