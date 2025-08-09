Federal “A” Sarmiento juegan ante Ben Hur buscando engrosar el promedio

Sarmiento recibe este sábado a las 20 a Ben Hur de Rafaela en su Estadio Centenario, donde tratará de volver a hacerse fuerte luego de dos presentaciones sin victorias. El cotejo corresponde a la 4ª fecha de la zona Reválida “B” del Torneo Federal “A”.

Si bien el paso del “Decano” como visitante viene teniendo aristas muy importantes con tres victorias en cadena, de local la producción bajó en los dos últimos compromisos que jugó en el Centenario, de hecho, hay que remontarse al 20 de junio para la última victoria en casa ante Juventud Antoniana de Salta, por la primera fase del campeonato.

No desconocen desde las esferas “Decanas” que para tener un paso importante en el torneo, y llegar lo más lejos posible, indefectiblemente hay que hacerse fuerte de local, más allá de la grata ventana que se abrió en condición de visitante.

En referencia al descenso, el promedio por el momento le guiña el ojo salvador, tiene por debajo a cinco equipos, más los dos que hoy por hoy están perdiendo la categoría. Debe seguir sumando puntos para que, matemáticamente esté absolutamente aliviado. Los números le servirán para mantener la categoría, que fue el objetivo trazado a comienzo de año, y para sustentar la chance de terminar la segunda fase entre los cinco primeros del grupo que le permitan jugar la instancia de play off por el segundo ascenso que ofrece la categoría a la Primera Nacional.

En el plano futbolístico Roberto Marioni decidió darle continuidad al mismo equipo que bien de vencer a Gimnasia en Concepción del Uruguay. La duda en la semana pasó por la recuperación de Cristian Almirón, producto de una molestia muscular, pero se recuperó y será desde el vamos en el once que pise el renovado campo de juego del Centenario.

Por su parte Ben Hur, que viene de vencer como local al El Linqueño, también tendría la misma formación que arrancó ese cotejo.

El árbitro del cotejo será el polémico Mariano Agli, que de manera inexplicable dirigirá a Sarmiento por tercera vez consecutiva como local.

Probables formaciones

SARMIENTO: Diego González; Rodrigo López Alba, Brian Berlo y Santiago Piccioni; Leonel Niz, Cristian Almirón, Tomás Bacas y Carlos Arriola; Gonzalo González; Max Pared y Hernán González. DT: Roberto Marioni.

BEN HUR: Matías Astrada; Lucio Urquía, Luciano Cura, Facundo Jofre y Martin Alemandi; Francisco García, Leandro Sola, Juan Bessone y Sebastián Jiménez; Gabriel Jara y Juan C. Giacone. DT: Adrián Gorostidi.

Árbitro: Mariano Agli (Oberá). Asistentes: Víctor Rojas Aguirre (Corrientes) y Sergio Pérez (Corrientes). Cuarto árbitro: Franco Rioja (Posadas). Estadio: Centenario. Hora: 20:00

El relato estará a cargo de Oscar Pietrantonio, los comentarios serán de Guillermo Candia, y el periodismo de campo de juego lo hará Marcelo “Chelo” Aguirre. En la operación técnica estará Jorge Pared.

Árbitros- 4ª fecha – zona Reválida B

Sábado 09-08

A las 15.30, Crucero del Norte- Gimnasia de Conc. del Uruguay. Árbitro (A): Leonardo Billanueva (Corrientes)

A las 16, Sol de América de Formosa- Def. de Villa Ramallo. A: Guillermo González (Resistencia).

Domingo 10-08

A las 15.30, El Linqueño de Lincoln- Boca Unidos de Corrientes. A: Enzo Silvestre (Santa Fe).

A las 15.30, Mitre de Posadas- Sp. Las Parejas. A: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero).

Posiciones Zona B Reválida – tabla general

1-Boca Unidos 9

2-Bartolomé Mitre 7

3-Sportivo Las Parejas 6

4-Sarmiento 6

5-El Linqueño 4

6-Ben Hur 4

7-Sol de América 3

8-Def. Belgrano (VR) 1

9-Gimnasia CdU 1

10-Crucero 1

Promedios zona B Reválida

Bartolomé Mitre 1,474

Sportivo Las Parejas 1,333

Sarmiento 1,263

Sol de América 1,211

Boca Unidos 1,105

El Linqueño 1,095

Ben Hur 1,048

Gimnasia CdU 1,000

Def. Belgrano 1,000

Crucero del Norte 0,579