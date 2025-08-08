Operación relámpago: Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors y arregló con otro club grande de Argentina

Gustavo Costas lo llamó y lo convenció. Marcos Rojo, que tenía los días contados en Boca Juniors, aceptó la oferta de la dirigencia xeneize para finiquitar su vínculo y ahora se moverá a otro grande del país, en vísperas de los octavos de final de la Copa Libertadores. El defensor de 35 años ya firmó la rescisión en la Ribera, se hará la revisión médica y firmará su contrato con Racing de Avellaneda, que lo anotará en el certamen continental.

Fue una operación relámpago. Según pudo saber Infobae, el entrenador académico lo tenía en carpeta y le advirtió que, en caso de que pudiera liberarse de Boca, convencería a Diego Milito de contratarlo. Esto agilizó la salida de Rojo de la Ribera, donde se entrenaba de forma diferenciada al plantel profesional por decisión de la dirigencia, quien lo acusó de “actos de indisciplina” junto a Cristian Lema y Marcelo Saracchi. El contrato sería por productividad hasta diciembre de 2026.

Como Racing tenía que presentar la nómina con los cinco cambios en la lista de buena fe de la Libertadores con fecha límite hasta este viernes 8 de agosto a las 18 horas, la jornada de ayer fue intensa. El Chelo Delgado, único miembro del desmembrado Consejo de Fútbol de Boca, le propuso a Rojo finalizar su contrato pagándole hasta el último día (o sea, 31 de diciembre de 2025).

Sin embargo, ayer por la tarde se anunció extraoficialmente la salida pero con cobro hasta el último día trabajado, lo que generó incertidumbre. El representante del ex Manchester United, de buena relación con Juan Román Riquelme, advirtió sobre el inminente acuerdo con el cuadro de Avellaneda y decidió resignar los cinco meses que le quedaban por cumplir. En el interín, se cruzaron contratos con la directiva presidida con Diego Milito a modo personal, ya que este viernes a las 11 de la mañana Rojo quedó oficialmente desvinculado de Boca.

A través de su cuenta oficial, Boca anunció la salida del futbolista que ganó cuatro títulos en la Ribera (Copa Argentina 2019/2020, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022): “El Club Atlético Boca Juniors informa que el jugador Marcos Rojo firmó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. En su paso por Boca, Marcos disputó mas de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó 4 títulos. Le agradecemos a Marcos su profesionalismo y compromiso con el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos”.

Tras su salida de la escribanía donde llevó a cabo el papelerío para desvincularse del Xeneize, Rojo confirmó la rescisión y no quiso dar por confirmado su arribo a Racing: “Todavía no sé”. En tanto, expresó: “Quiero agradecerle por el cariño y el respeto siempre, voy a ser una gradecido de por vida a este club”. Con la camiseta azul y oro disputó 118 partidos, convirtió 9 goles y fue expulsado en cuatro oportunidades.

Marcos Rojo, nuevo refuerzo de Racing (REUTERS/Cristina Sille) Marcos Rojo, nuevo refuerzo de Racing (REUTERS/Cristina Sille)

Ahora el cuerpo técnico de Racing seguramente resigne la participación de uno de los refuerzos de cara a la serie ante Peñarol de Montevideo, que comenzará el próximo miércoles en Uruguay (martes a partir de las 21:30). El apuntado es el ex Colón de Santa Fe Alan Forneris, ya que los otros cuatro cupos para la modificación en la nómina de la Copa están asegurados con Franco Pardo, Duván Vergara, Tomás Conechny y Elías Torres. Tras su inminente anuncio, Marcos Rojo ocuparía la quinta plaza permitida.

Paradójicamente el primer compromiso que aparece en el horizonte de Racing luego del acuerdo con Marcos Rojo es justamente contra Boca, mañana en la Bombonera (a partir de las 16:30), por la cuarta jornada de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Es casi un hecho que Costas preservará a su nueva incorporación, a quien evaluará pensando en el viaje a Montevideo y el choque copero del próximo martes. ¿Un detalle? A la espera de conocer su nuevo dorsal, se estampará “Marcos” en la espalda y no su apellido, ya que implicaría hacer alusión a Independiente.

A pesar de haber tenido algunos puntos altos e incluso elevar su nivel en el primer semestre del 2025 bajo la tutela de Fernando Gago y Mariano Herrón, el paso de Marcos Rojo por Boca Juniors quedó un tanto empañado por la gran cantidad de lesiones que acumuló y algunos actos de indisciplina (dentro y fuera de la cancha) que lo llevaron a ser cuestionado por el hincha. Las expulsiones en un Superclásico y las semifinales de la Libertadores 2023 ante Palmeiras fueron algunos casos puntuales, mientras que su desafortunada declaración tras el último duelo ante River en el Monumental también lo dejó en el ojo de la tormenta.