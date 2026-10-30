Alina Moine publicó fotos inéditas de un encuentro con Diego Maradona: “Nunca las había compartido”

En el día en el que el Diez hubiera cumplido 66 años, la conductora le dedicó un emotivo posteo junto a imágenes de una cobertura compartida en Brasil 2014

Alina Moine y Diego Maradona conversan en el estudio televisivo de la cadena teleSUR durante la grabación del programa De Zurda Alina Moine y Diego Maradona conversan en el estudio televisivo de la cadena teleSUR durante la grabación del programa De Zurda

A 12 años de aquellas jornadas en Brasil y en la fecha en la que Diego Maradona hubiera cumplido 66 años, Alina Moine publicó por primera vez una serie de fotos junto al exfutbolista tomadas durante el Mundial de 2014. La periodista recuperó imágenes de un encuentro distendido en el estudio de De zurda, el ciclo que el ídolo conducía junto a Víctor Hugo Morales durante el mencionado torneo.

“Estas fotos nunca las había compartido, y hoy, en su cumpleaños, me surgió hacerlo”, escribió la periodista al presentar el álbum en sus redes sociales. Acompañó su mensaje con una reflexión sobre el recorrido que le dejó su trabajo y el vínculo profesional que pudo establecer con Maradona.

“Son hermosos recuerdos que esta profesión me ha dado, un honor haber entrevistado y compartido momentos de charlas y enseñanzas con Diego Maradona”, señaló la periodista, que cerró la publicación con el hashtag #DiegoEterno y un pedido: “Por que su familia encuentre paz y justicia”.

Diego Maradona y la periodista Alina Moine se toman de la mano frente a los camarógrafos Diego Maradona y la periodista Alina Moine se toman de la mano frente a los camarógrafos

Las postales muestran una faceta relajada del ex capitán de la selección argentina. Maradona aparece vestido con una camisa blanca, sonriente y rodeado por el equipo de producción, mientras Moine conversa con él frente a las cámaras. En algunas imágenes se ve el intercambio entre ambos; en otras, una risa compartida que quedó registrada fuera del aire.

El escenario de las fotografías remite a Brasil 2014, cuando Maradona formó parte de la programación del canal Telesur con De zurda. El ciclo reunía al ex jugador con el relator Víctor Hugo Morales para analizar la previa y las consecuencias de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

En las imágenes difundidas por Moine se reconocen elementos de la escenografía del programa, con referencias visuales al torneo y al nombre del ciclo. También se observa el trabajo técnico detrás de la entrevista: cámaras, operadores y miembros del equipo que participaban de la producción televisiva.

La periodista luce un vestido negro y animal print, mientras Maradona mantiene una conversación con ella ante la lente de una cámara. En una de las postales, el ex futbolista gesticula con las manos; en otra, se lo ve sentado, atento a las palabras de la conductora. La secuencia termina con ambos riendo, en un registro que se diferencia de la formalidad que suele acompañar una entrevista televisiva.

La periodista Alina Moine y el exfutbolista Diego Maradona sonríen en el estudio La periodista Alina Moine y el exfutbolista Diego Maradona sonríen en el estudio

Para Moine, el recuerdo quedó asociado a una experiencia profesional durante uno de los eventos deportivos de mayor alcance internacional. En su mensaje, eligió destacar las conversaciones y los aprendizajes que le dejaron aquellos momentos con el campeón del mundo de México 1986.

La publicación generó numerosos mensajes de los seguidores de Alina, quienes recordaron a Maradona y celebraron que la conductora decidiera abrir ese archivo personal. Varios usuarios también retomaron el pedido de paz y justicia que incluyó la periodista en su texto.

“Diego fue un gran ídolo y jugador de Argentina que le dio el Mundial al pueblo argentino y mostraba habilidades y mucho juego. Sos un grande, Diego. Que Dios lo tenga en su santo reino”, expresó una usuaria en los comentarios.

La periodista Alina Moine y el exfutbolista Diego Maradona conversan en el estudio del programa de televisión De Zurda La periodista Alina Moine y el exfutbolista Diego Maradona conversan en el estudio del programa de televisión De Zurda

Otro de los mensajes destacó el valor de las imágenes para los hinchas: “Fotón, Ali. El mejor para mí”. Entre las respuestas también apareció una referencia al aniversario de su nacimiento: “Qué lindo y qué buen recuerdo, Alina. Diego siempre está, y estará presente en todos los futboleros de corazón. Me sumo a tu reclamo de paz y justicia. Feliz cumpleaños, genio. Besos al cielo”.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. Cada 30 de octubre, fecha de su nacimiento en 1960, figuras del deporte, la televisión, la música y el espectáculo comparten homenajes, recuerdos e imágenes de distintos momentos de su vida pública.

En esta ocasión, Moine eligió volver a un encuentro que había permanecido fuera de sus redes. Las fotos muestran al ex futbolista lejos del campo de juego, en un estudio de televisión y durante una conversación que quedó fijada en el tiempo por la cercanía de la escena y las sonrisas de sus protagonistas.