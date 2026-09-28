Yipio, la finalista de Gran Hermano 2026 (Telefe), consiguió el trabajo de sus sueños a tan solo días de la final del reality. Muy entusiasmada, la uruguaya sorprendió con un anuncio en sus redes sociales.

La humorista fue confirmada oficialmente como la nueva incorporación para la próxima edición de Gran Hermano Uruguay, pero esta vez no estará encerrada en la casa, sino que tendrá un rol estable como panelista y comentarista de la competencia de la que es especialista.

Yipio, la exparticipante de “Gran Hermano” consiguió el trabajo de sus sueños: “La emoción que tengo” (Foto: Instagram /yipio)

“Salió de la casa más famosa, para ahora opinar de los que están en ella”, escribieron en un posteo de la página oficial del reality en tono enigmático.

Yipio, la exparticipante de “Gran Hermano” consiguió el trabajo de sus sueños: “La emoción que tengo” (Foto: Instagram /yipio)

Finalmente terminaron por revelar que tras su participación en Gran Hermano Generación Dorada se suma al “panel de Gran Hermano Uruguay” y le dieron la bienvenida.

Entusiasmada, Yipio expresó: “¡Acá estoy! Nueva panelista de Gran Hermano. Estoy feliz y enloquecida. Espero que me banquen como me han bancado todo este tiempo y que les guste mi laburo como panelista”. “La emoción que tengo”, cerró.

Yipio, la exparticipante de “Gran Hermano” consiguió el trabajo de sus sueños: “La emoción que tengo” (Foto: Instagram /yipio)

Tras la repercusión que tuvo su anuncio en redes sociales, la exhermanita agradeció los mensajes de cariño y apoyo para este nuevo desafío. “Gracias por todo el aguante y los mensajes lindos. Estoy muy feliz y muy agradecida y se vienen más cosas”, aseguró.

Se conoció cuánta plata se llevaron Sol Abraham y Yipio en la final de “Gran Hermano 2026”

Sol Abraham y Yipio fueron las personas que más lejos llegaron en Gran Hermano 2026 (Telefe). La primera ganó el juego y no solo obtuvo una vivienda prefabricada, también se llevó 70 millones de pesos que supuestamente repartirá con los fans, según comentó en una entrevista.

La comediante uruguaya tampoco se fue con los brazos vacíos. Si bien ya había ganado una casa en un desafío, ahora le dieron otra. Además, le entregaron un cheque por 20 millones de pesos.

Sol Abraham y Yipio mientras esperaban la decisión del público en la final de GH. (Foto: Telefe)

Tras 174 días de convivencia extrema, la tucumana se consagró con el 51.8% de los votos del público. En una definición apasionante, su rival obtuvo el 48.2%. De este modo, y luego de diecinueve años, una mujer volvió a alzar el trofeo.

Mientras se especulaba con que Abraham podría participar de MasterChef Celebrity, Yipio ya regresó a Uruguay, donde fue recibida por varios fanáticos y su mamá Laura, quien atravesó varios problemas de salud en los últimos tiempos.

La próxima edición del reality estaría pactada para fines de 2027, con participantes completamente desconocidos, como en los viejos tiempos.