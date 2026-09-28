Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

Uno de los hijos de Romina Yan mostró fotos inéditas para recordarla a 16 años de su muerte

Published

Valentín compartió emotivas postales de su mamá en una fecha muy especial para su familia. El mensaje de Cris Morena.

Este 28 de septiembre se cumplen 16 años de la muerte de Romina Yan y, como ocurre cada año en esta fecha, sus familiares la recuerdan con distintos homenajes.

Valentín, uno de los hijos de la actriz, eligió hacerlo a través de varias fotos inéditas de su infancia junto a su mamá.

El joven publicó en sus historias de Instagram un collage con cuatro postales familiares en las que se puede ver a Romina durante distintos momentos de la vida de sus hijos.

Las fotos inéditas que compartió Valentín Yan. (Foto: Instagram/valenyan_)
Las fotos inéditas que compartió Valentín Yan. (Foto: Instagram/valenyan_)

Las fotografías inéditas muestran a la actriz en escenas cotidianas, lejos de los escenarios y las cámaras. En una de ellas, pasaba sonriente junto a uno de sus hijos; en otra, aparece sentada en un sillón con dos de ellos.

De esta manera, Valentín eligió mostrarles a sus seguidores recuerdos de la infancia para homenajear a su mamá en un nuevo aniversario de su muerte.

La pérdida de Romina Yan fue un episodio conmocionante para el mundo del espectáculo argentino y latinoamericano. Con apenas 36 años y tres hijos, la exitosa protagonista de Chiquititas (Telefe) murió de manera repentina el 28 de septiembre de 2010, minutos después de haberse ido del gimnasio en el que entrenaba.

El recuerdo de Cris Morena a Romina Yan

Cris Morena, mamá de Romina Yan, también la recordó en esta fecha especial. La creadora de Chiquititas publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales, como suele hacerlo en los aniversarios y fechas importantes relacionadas con su hija.

“En cada ser que recuerde vivirás y en cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás y en cada rincón del mundo hablarás. Siempre juntas, hijita amada”, escribió Cris junto a una imagen dedicada a Romina.

Cris Morena recordó a Romina Yan en el aniversario de la muerte. (Foto: Instagram/bycrismorena)
Cris Morena recordó a Romina Yan en el aniversario de la muerte. (Foto: Instagram/bycrismorena)

La foto elegida para acompañar sus palabras también tuvo un significado especial. Las figuras que aparecen en la composición evocan mariposas y ángeles que nacen de la tierra y se elevan hacia el cielo, una representación que sintetiza el sentimiento de Cris hacia su hija y la manera en que mantiene presente su recuerdo.

Romina Yan hubiera cumplido 52 años. (Foto: Instagram/bycrismorena)
Romina Yan hubiera cumplido 52 años. (Foto: Instagram/bycrismorena)

Septiembre es un mes en el que coinciden tanto el aniversario de la muerte como la fecha en la que Romina cumpliría años. Por eso, el 5 de este mes Cris Morena también había compartido otro homenaje para ella.

“Un día llegaste, Romina; fresias y jazmines nacen de la tierra, un ángel vestido de gris cenicienta. Tus ojos que miran tan hondo, Romina, que llegan al alma dibujando estrellas. Tus manos tan suaves que sanan las penas, rodean de calma todas las tristezas. Feliz cumple, chiquita mía”, expresó Cris.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Opinión

¿El engaño más grande a los docentes? En 2021, Zdero quería convertir la cláusula gatillo en ley y ahora busca eliminarla

El Gobierno del Chaco envió a la Legislatura un proyecto de ley que cambia el sistema de actualización de los salarios docentes. La iniciativa...

4 días ago

Deportes

El lamento de Marcelo Gallardo tras la goleada que sufrió la selección de Ecuador: “No fue el debut esperado”

El Muñeco tuvo un traspié en su estreno y perdió 3-0 ante Corea del Sur como visitante. “Ya está y seguiremos pensando en lo...

4 días ago

Politica

El Sindicato de Trabajadores Viales apuntó contra el Gobierno por el estado de las rutas nacionales: «Ruticidio»

Desde el gremio advierten que el Ejecutivo quiere justificar la privatización sin usar los fondos que mantiene retenidos La inversión del Gobierno en rutas...

2 días ago

Politica

BRUJERIA? Marcela Pagano reveló que en la Quinta de Olivos usaban un «freezer» para hacer un ritual con nombres y apellidos

La diputada nacional afirma que congelaban nombres de personas que no quería Karina Milei, secretaria general de presidencia Desde hace algunos días, la diputada...

23 horas ago