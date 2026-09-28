Uno de los hijos de Romina Yan mostró fotos inéditas para recordarla a 16 años de su muerte

Este 28 de septiembre se cumplen 16 años de la muerte de Romina Yan y, como ocurre cada año en esta fecha, sus familiares la recuerdan con distintos homenajes.

Valentín, uno de los hijos de la actriz, eligió hacerlo a través de varias fotos inéditas de su infancia junto a su mamá.

El joven publicó en sus historias de Instagram un collage con cuatro postales familiares en las que se puede ver a Romina durante distintos momentos de la vida de sus hijos.

Las fotos inéditas que compartió Valentín Yan. (Foto: Instagram/valenyan_)

Las fotografías inéditas muestran a la actriz en escenas cotidianas, lejos de los escenarios y las cámaras. En una de ellas, pasaba sonriente junto a uno de sus hijos; en otra, aparece sentada en un sillón con dos de ellos.

De esta manera, Valentín eligió mostrarles a sus seguidores recuerdos de la infancia para homenajear a su mamá en un nuevo aniversario de su muerte.

La pérdida de Romina Yan fue un episodio conmocionante para el mundo del espectáculo argentino y latinoamericano. Con apenas 36 años y tres hijos, la exitosa protagonista de Chiquititas (Telefe) murió de manera repentina el 28 de septiembre de 2010, minutos después de haberse ido del gimnasio en el que entrenaba.

El recuerdo de Cris Morena a Romina Yan

Cris Morena, mamá de Romina Yan, también la recordó en esta fecha especial. La creadora de Chiquititas publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales, como suele hacerlo en los aniversarios y fechas importantes relacionadas con su hija.

“En cada ser que recuerde vivirás y en cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás y en cada rincón del mundo hablarás. Siempre juntas, hijita amada”, escribió Cris junto a una imagen dedicada a Romina.

Cris Morena recordó a Romina Yan en el aniversario de la muerte. (Foto: Instagram/bycrismorena)

La foto elegida para acompañar sus palabras también tuvo un significado especial. Las figuras que aparecen en la composición evocan mariposas y ángeles que nacen de la tierra y se elevan hacia el cielo, una representación que sintetiza el sentimiento de Cris hacia su hija y la manera en que mantiene presente su recuerdo.

Romina Yan hubiera cumplido 52 años. (Foto: Instagram/bycrismorena)

Septiembre es un mes en el que coinciden tanto el aniversario de la muerte como la fecha en la que Romina cumpliría años. Por eso, el 5 de este mes Cris Morena también había compartido otro homenaje para ella.

“Un día llegaste, Romina; fresias y jazmines nacen de la tierra, un ángel vestido de gris cenicienta. Tus ojos que miran tan hondo, Romina, que llegan al alma dibujando estrellas. Tus manos tan suaves que sanan las penas, rodean de calma todas las tristezas. Feliz cumple, chiquita mía”, expresó Cris.