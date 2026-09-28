Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

Pedro Rosemblat adelantó detalles de su casamiento con Lali: “Vamos a tratar de preservar cierta intimidad”

Published

Lejos de los trascendidos, el conductor aclaró que no será un megaevento. También hizo referencia a su despedida de soltero y su vestimenta.

Pedro Rosemblat dio detalles de su casamiento con Lali Espósito. En medio de los trascendidos sobre supuestas fechas y cuestiones organizativas, el conductor despejó algunas dudas.

“Nervios del 1 al 100 para lo que se viene y usted sabe de qué le hablo”, le preguntaron al aire de Puro Show (eltrece). Después de pensarlo unos segundos, respondió: “70. Bien, bien. Estoy retranquilo y recontento”.

Rosemblat reveló que aún no tuvo su despedida de soltero, pero que cree que la tendrá aunque no hay una fecha. “No está del todo definido. (..) Supongo que sí, supongo que algún viajecito haremos. Tenemos ganas de ir a un recital, vamos a ver si lo logramos”, adelantó.

Pedro Rosemblat dio detalles de su casamiento con Lali: “Va a ser una ceremonia muy íntima” (Foto: Instagram / lali)
Pedro Rosemblat dio detalles de su casamiento con Lali: “Va a ser una ceremonia muy íntima” (Foto: Instagram / lali)

Consultado sobre los detalles de la ceremonia, el novio precisó: “Iglesia no creo y civil sí, si no, no es un casamiento”. También quisieron saber si se iba a poner un traje para la ocasión y fue contundente: “Me caso, cómo no me voy a poner un traje”.

Los cronistas indagaron sobre la fiesta y el novio desmintió que fueran 300 invitados y fuera a haber gente de la política. “No, menos. (…) Va a ser algo muy íntimo”, sostuvo.

Por último, le preguntaron que sensaciones le generan los trascendidos que refieren a las cifras de la fiesta. “No, me gustaría que no se hable. Vamos a tratar de preservar cierta intimidad porque no creo que sea interesante para nadie… Pero uno no puede manejar lo que se habla tampoco. Uno puede manejar lo que habla uno y yo de eso no voy a hablar”, cerró.

“Te amo y te admiro, enana faquera”: el mensaje de Pedro Rosemblat a Lali Espósito tras su show en River

Pedro Rosemblat acompañó el cierre de la gira de Lali Espósito en River con un mensaje en el que dejó en claro la admiración por su obra. No solo destacó sus virtudes sobre el escenario, sino que también valoró cómo se encarga de gestionar sus shows y liderar a su equipo de trabajo.

“Este video malísimo es el único registro que tengo de anoche. Y aunque tuviera uno mejor, es imposible reflejar el despliegue que tiene Mariana arriba del escenario; se lo devora como si fuera un caramelo”, expuso al comienzo de un posteo de Instagram.

Y agregó: “Maneja cada detalle, cada rincón de su ritual con una precisión y un talento que no conoce límites”.

El mensaje de Pedro Rosemblat a Lali Espósito tras su show en River. (Foto: Instagram / pedrorosemblat)
El mensaje de Pedro Rosemblat a Lali Espósito tras su show en River. (Foto: Instagram / pedrorosemblat)

También hizo referencia al equipo que acompaña a la cantante y a la magnitud que alcanzó esta etapa de su carrera. “Todo su equipo de trabajo la admira, la quiere y la cuida como las 80.000 personas que fuimos a verla”, escribió.

Además, resumió parte de los números que dejó esta etapa para Lali: “34 años de vida y 25 de carrera. Ocho estadios de fútbol, más de 500.000 entradas y algo más que no se explica ni con números ni con palabras”.

El streamer estuvo presente en las tres fechas que Lali realizó en el estadio de River Plate y vivió los recitales desde el campo, rodeado de los fanáticos. En la última presentación, incluso fue registrado mientras disfrutaba de “Mejor que vos”, la canción que la cantante le dedicó y que interpretó junto a Miranda!.

Video: así reaccionó Pedro Rosemblat cuando escuchó el tema que Lali le dedicó en el último show. (Foto: Dale Play/Juli García Fotografía – captura TikTok/saganias_guillee)

Hacia el final de su mensaje, Pedro hizo una reflexión sobre el momento en el que conoció la obra artística de Lali y todo lo que todavía espera compartir junto a ella.

“Qué tarde llegué a la obra de Lali, cuántos shows me perdí. Pero qué alegría pensar en todos los que quedan por delante”, escribió.

Y cerró el posteo con una declaración de amor dirigida a la cantante: “Te amo y te admiro, enana faquera”.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Opinión

¿El engaño más grande a los docentes? En 2021, Zdero quería convertir la cláusula gatillo en ley y ahora busca eliminarla

El Gobierno del Chaco envió a la Legislatura un proyecto de ley que cambia el sistema de actualización de los salarios docentes. La iniciativa...

4 días ago

Deportes

El lamento de Marcelo Gallardo tras la goleada que sufrió la selección de Ecuador: “No fue el debut esperado”

El Muñeco tuvo un traspié en su estreno y perdió 3-0 ante Corea del Sur como visitante. “Ya está y seguiremos pensando en lo...

4 días ago

Politica

El Sindicato de Trabajadores Viales apuntó contra el Gobierno por el estado de las rutas nacionales: «Ruticidio»

Desde el gremio advierten que el Ejecutivo quiere justificar la privatización sin usar los fondos que mantiene retenidos La inversión del Gobierno en rutas...

2 días ago

Politica

BRUJERIA? Marcela Pagano reveló que en la Quinta de Olivos usaban un «freezer» para hacer un ritual con nombres y apellidos

La diputada nacional afirma que congelaban nombres de personas que no quería Karina Milei, secretaria general de presidencia Desde hace algunos días, la diputada...

23 horas ago