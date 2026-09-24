Sofía “Jujuy” Jiménez se largó a llorar al hablar del hombre que la acosaba: “El miedo te queda para siempre”

Sofía “Jujuy” Jiménez se quebró al recordar el acoso que sufrió durante varios años, a raíz del caso que involucra a Sofía Gonet y Homero Pettinato.

La modelo contó que un hombre la persiguió durante “tres o cuatro años” y que la situación llegó a tal punto que tuvo que cambiarse de departamento en dos oportunidades.

El relato surgió en Que alguien le avise (La Casa), donde Jujuy habló del temor que sintió en aquel momento y de las distintas situaciones que atravesó con esa persona.

Según contó, en una de las ocasiones llegó a encontrárselo en un restaurante. “A mí me pasó, tenía a uno que me perseguía, me tuve que cambiar de departamento dos veces”, dijo la modelo.

Jujuy recordó el calvario que vivió. (Foto: Instagram/quealguienleavise_)

Luego recordó el episodio que vivió en el restaurante: “Un día se me apareció para increparme en un restaurante, al principio no entendía si quería una foto, hasta que me empezó a hablar y me di cuenta de que era la persona que me escribía y empecé a temblar… Después encima me dice la dirección de mi casa, ahí me asusté todavía más”.

A partir de ese encuentro, decidió recurrir a la Justicia. “Gracias a Dios en ese momento se me prendió la luz y fui a hacer la denuncia, sin decir nada públicamente porque tenía miedo, no sabía cómo podía seguir”, relató.

Sofía “Jujuy” Jiménez recordó las situaciones que atravesó

La modelo explicó que el episodio volvió a repetirse y que realizó una segunda denuncia. Frente a una nueva situación, decidió hacer público lo que estaba viviendo y dejar constancia de lo ocurrido.

“A la segunda vez que me volvió a pasar, lo volví a denunciar, a la tercera vez, como evidentemente no estaba entendiendo, decidí hacerlo público y dejarlo asentado, como hizo Homero (Pettinato)”, contó.

Sofía “Jujuy” Jiménez habló de la situación que sufrió durante cuatro años. (Foto: Instagram/@sofijuok)

En otra oportunidad, según su relato, el hombre apareció en el mismo hotel donde ella se encontraba. “Esa vez directamente se me metió en un hotel donde yo estaba… Voy a tomarme el ascensor, el tipo me frena y no deja que me suba, llamamos a la policía e hice la denuncia otra vez”, recordó.

“Cuando lo cuento públicamente, aparece la hermana, me pidió disculpas y me dijo que contaba con ella, me contó que el hermano tiene esquizofrenia y vive en una realidad paralela”, reveló.

Jujuy aclaró que, más allá de las circunstancias de esa persona, para ella era imposible saber lo que podría pasar. “Es gente que no lo hacen de malos, pero no sabés cuál es la intención, ni qué va a hacer hasta que pasan cosas graves”, sostuvo.

Sofía “Jujuy” Jiménez contó que llegó a mudarse dos veces por esta situación. (Foto: Instagram/sofijuok)

La modelo también cuestionó la respuesta que recibió cuando realizó las denuncias: “La policía no hacía nada porque decían que no me había hecho nada, a pesar de que yo les había mostrado todos los mensajes. Al final se hizo cargo la hermana, que estaba ella sola también”.

Hacia el final del relato, Jujuy se mostró visiblemente movilizada y lloró mientras explicaba que todavía le cuesta hablar de aquella experiencia.

“Me da miedo hasta contarlo, pero creo que hay que hablar y hay que decirlo. Yo la pasé como el ort…, no me animaba a estar fija en un horario porque iba a saber dónde estaba”, expresó por sus trabajos en los medios de comunicación que eran de lunes a viernes.

Finalmente, hizo un pedido a las autoridades: “Por favor, si la Justicia está escuchando, haga algo”.