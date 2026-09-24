Las fotos sensuales de Gisela Dulko que desataron burlas contra Fernando Gago

Gisela Dulko dio que hablar en las redes por una serie de selfies frente al espejo. Se retrató desde el gimnasio con un conjunto deportivo que resaltó sus curvas y varios de sus seguidores se acordaron de Fernando Gago, su exmarido.

Los comentarios que más se repitieron giraron en torno a qué pensó el exjugador de Boca Juniors a la hora de separarse de la tenista, con quien tuvo tres hijos: Daniele, Antonella y Mateo.

“Gago te querés matar”, “Qué mujer se perdió Gago”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la deportista.

Gisela Dulko publicó fotos sensuales y le volvieron a recordar a Fernando Gago. (Foto: @giseladulko)

El vínculo amoroso entre ellos se terminó en septiembre de 2021, cuando Gisela lo encaró para preguntarle si estaba enamorado de otra. Con fuertes sospechas, le dio un nombre y él reconoció sus sentimientos: se trataba de una de las mamás del colegio al que llevaban a sus chicos.

Gisela Dulko se mostró desde el gimnasio. (Foto: @giseladulko)

La historia de amor de Gisela Dulko y Fernando Gago

Gisela Dulko y Fernando Gago se conocieron en 2009, en España. Él venía de una extensa relación con la actriz Micaela Vázquez, mientras que ella solo pensaba en ganar el Máster 1000 de Madrid. Dos años después de ese flechazo, dieron el sí en la Parroquia Santiago Apostol.

Meses posteriores a la boda, la joven anunció su retiro del tenis profesional a los 27 años. Aparentemente, la decisión la había tomado para poder darle prioridad a su familia.

Fernando Gago y Gisela Dulko tuvieron tres hijos: Mateo, Antonella y Daniele. (Foto: Instagram / giseladulko).

“Decidí dejar el tenis por un simple motivo: ya no tengo las mismas ganas. No estoy dispuesta a hacer el sacrificio que lleva la vida de un tenista profesional, hoy mis prioridades pasan por otro lado, y ahí es donde quiero estar”, expresó en ese momento en una carta abierta que publicó en su sitio web.