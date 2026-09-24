La Coqueta hizo un triste anuncio en las redes y generó preocupación entre sus seguidores

A tres meses de haber sido acusada de burlarse del Himno Nacional Argentino, La Coqueta hizo un difícil y triste anuncio en las redes sociales y despertó preocupación entre sus fans.
Este martes, comunicó que decidió alejarse de la exposición y reconoció que lloró al escribir cada palabra de su publicación, que no tardó en viralizarse y sorprender a quienes se divertían con sus videos y ocurrencias.
“Llegó el momento de alejarme de las redes sociales. Quiero agradecerles de corazón por todo el cariño, amor, la compañía y paciencia que me regalaron durante este tiempo. Compartimos muchísimo. Momentos lindos, otros no tantos, risas, emociones y tantas cosas que hicieron que este espacio se sintiera mucho más grande de lo que alguna vez imaginé”, escribió en Instagram.
Luego, agregó: “Me cuesta muchísimo despedirme porque sé que voy a extrañar todo esto. Y, sobre todo, a ustedes. Los voy a recordar con muchísimo amor y los voy a llevar conmigo siempre”.
Por último, La Coqueta expresó: “No sé qué vendrá después, pero hoy necesito hacer este cambio y elegir otros caminos. Los quiero muchísimo. Gracias por todo”.
Si bien optó por no dar los motivos de su distanciamiento, algunos usuarios deslizaron que podría deberse a la cantidad de mensajes hirientes que la joven recibió en los últimos tiempos. Muchos de ellos estuvieron vinculados al cuerpo de Agostina y al cabello, ya que le dijeron que se estaba quedando pelada.
Otro grupo de admiradores cree que todo es una estrategia para lanzar otra canción o pasar por el quirófano y reaparecer con su nueva figura. Por ahora, todo es un misterio.
Quién es La Coqueta
Ariana Agostina Soria es una de las influencers del momento. Empezó a subir videos a los 17 años y tres después su popularidad explotó.
“Yo me siento mujer desde los 6 años, desde que tengo conciencia, pero bueno, ahora estoy de una forma que me gusta mirarme al espejo. Veo mi pelo largo, mi cara, mi cuerpo y me encanta. Yo fui gay, bisexual, fui de todo, pero como que siempre me faltaba algo, y me hice trans y no me faltó más nada”, le confió a TN Show durante una entrevista en la que se presentó meses atrás.
Ariana también habló de sus sueños y fue contundente: “Quiero comprarme una casa en el campo y tener una chimenea, estar tranquila. Quiero ser cantante de trap, como Cazzu, que es un ejemplo para mí”.