La Coqueta hizo un triste anuncio en las redes y generó preocupación entre sus seguidores

A tres meses de haber sido acusada de burlarse del Himno Nacional Argentino, La Coqueta hizo un difícil y triste anuncio en las redes sociales y despertó preocupación entre sus fans.

Este martes, comunicó que decidió alejarse de la exposición y reconoció que lloró al escribir cada palabra de su publicación, que no tardó en viralizarse y sorprender a quienes se divertían con sus videos y ocurrencias.

“Llegó el momento de alejarme de las redes sociales. Quiero agradecerles de corazón por todo el cariño, amor, la compañía y paciencia que me regalaron durante este tiempo. Compartimos muchísimo. Momentos lindos, otros no tantos, risas, emociones y tantas cosas que hicieron que este espacio se sintiera mucho más grande de lo que alguna vez imaginé”, escribió en Instagram.

La Coqueta estaba contenta con su fama, pero algo pasó en los últimos días. (Foto: TN/Nicolás González)

Luego, agregó: “Me cuesta muchísimo despedirme porque sé que voy a extrañar todo esto. Y, sobre todo, a ustedes. Los voy a recordar con muchísimo amor y los voy a llevar conmigo siempre”.

Por último, La Coqueta expresó: “No sé qué vendrá después, pero hoy necesito hacer este cambio y elegir otros caminos. Los quiero muchísimo. Gracias por todo”.

“La Coqueta” también vendió contenido para adultos. (Foto: Instagram/arianahagostina)

Si bien optó por no dar los motivos de su distanciamiento, algunos usuarios deslizaron que podría deberse a la cantidad de mensajes hirientes que la joven recibió en los últimos tiempos. Muchos de ellos estuvieron vinculados al cuerpo de Agostina y al cabello, ya que le dijeron que se estaba quedando pelada.

La Coqueta anunció su retiro de las redes. (Foto: @lacoqueta.off)

Otro grupo de admiradores cree que todo es una estrategia para lanzar otra canción o pasar por el quirófano y reaparecer con su nueva figura. Por ahora, todo es un misterio.

Quién es La Coqueta

Ariana Agostina Soria es una de las influencers del momento. Empezó a subir videos a los 17 años y tres después su popularidad explotó.

“Yo me siento mujer desde los 6 años, desde que tengo conciencia, pero bueno, ahora estoy de una forma que me gusta mirarme al espejo. Veo mi pelo largo, mi cara, mi cuerpo y me encanta. Yo fui gay, bisexual, fui de todo, pero como que siempre me faltaba algo, y me hice trans y no me faltó más nada”, le confió a TN Show durante una entrevista en la que se presentó meses atrás.

La Coqueta durante su nota con TN. (Foto: captura TN)

Ariana también habló de sus sueños y fue contundente: “Quiero comprarme una casa en el campo y tener una chimenea, estar tranquila. Quiero ser cantante de trap, como Cazzu, que es un ejemplo para mí”.