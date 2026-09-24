Charlotte Caniggia habló de su novio Roberto Storino tras las fuertes acusaciones en su contra: “Él es muy inteligente”

Charlotte Caniggia habló sobre su presente amoroso con Roberto Storino y sorprendió al contar qué piensa sobre la posibilidad de tener un hijo con él.

La mediática dio una nota a LAM (América) en medio de las versiones que circularon sobre su pareja y reveló que ambos ya conversaron sobre formar una familia.

La entrevista se dio después de que al aire del programa plantearan distintas acusaciones sobre el empresario. Allí hablaron de un supuesto manejo del dinero de Charlotte por parte de Storino, mencionaron presuntas deudas vinculadas a multas de un auto y cuestionaron el origen de sus ingresos.

“Un denunciante firma que le compraron un auto en pandemia que tiene deudas millonarias, que suma alrededor de tres millones de pesos”, aseguraron en el ciclo de espectáculos sobre el novio de Charlotte.

Charlotte Caniggia junto a su novio Roberto Storini. (Foto: Instagram).

Ante esas versiones, ella aseguró: “No tengo idea de lo que me decís, no lo sabía”.

A pesar de la polémica, Charlotte defendió públicamente a su novio y destacó el amor que hay entre ellos. También contó que tienen proyectos en común y que la maternidad es uno de los temas que ya conversaron.

“Hablamos siempre de eso, de tener un bebé también. Por ahora somos tíos, vamos practicando. Me encantaría ser mamá de una nena”, expresó cuando le preguntaron si le gustaría tener un hijo con él..

La mediática también contó que ya habló con su pareja sobre la posibilidad de que él sea padre y aseguró que lo imagina cumpliendo ese rol.

“Sí, y él es muy organizado, creo que sería un gran papá. Es un chico sano, prolijo, es muy inteligente”, sostuvo.

Charlotte Caniggia habló de las críticas a su novio Roberto Storino

Durante la entrevista, la mediática también se refirió a los comentarios que surgieron sobre la supuesta “influencia” de Storino en su vida.

“El mismo círculo de Charlotte reveló que maneja su dinero, ya que ella no tiene mucha injerencia en sus finanzas y que tiene malos tratos con los demás”, señalaron durante el programa.

Charlotte Caniggia habló en medio de las acusaciones contra su novio. (Foto: Instagram/chcaniggia_n)

La hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis negó ese rumor y explicó que su presente tiene que ver con otra etapa personal.

“No creo, yo tengo una vida muy tranquila, ¿qué carajos dice la gente? No sé si cambié, ahora soy grande, tengo 33 años. Voy madurando, no puedo vivir de joda”, respondió.

Robert, el novio de Charlotte Caniggia, es de bajo perfil. (Foto: Instagram/chcaniggia_n)

Charlotte aseguró además que con Roberto llevan una vida cotidiana y que disfrutan especialmente de viajar juntos. Por ese motivo, explicó que por ahora no tienen planes concretos de agrandar la familia.

“Somos una pareja que nos gusta viajar, queremos conocer más países, por eso por ahora no tenemos hijos”, contó.

La mediática también destacó la convivencia y el vínculo que construyeron durante los últimos años: “Convivimos hace mucho, nos llevamos muy bien”.