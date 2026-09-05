Giro en la causa de la falsa médica: la Fiscalía agravó la acusación contra Ojeda y apunta a la responsabilidad de los exdirectores

La investigación judicial por el ejercicio ilegal de la medicina en el Hospital de Quitilipi sumó un capítulo decisivo con el agravamiento de las imputaciones dictado por el fiscal Marcelo Soto. La causa, que conmocionó a la comunidad local, se centra en las actividades desarrolladas por Lidia Mabel Ojeda, acusada de prestar servicios profesionales en el nosocomio sin contar con la correspondiente titulación ni matrícula habilitante.

En esta nueva etapa de la instrucción, el fiscal readecuó los cargos contra Ojeda e incorporó la figura de homicidio con dolo eventual en concurso real con la usurpación de títulos, al considerar que su intervención médica en el establecimiento fue un factor determinante en el fallecimiento de un paciente. La confirmación de esta readecuación de la causa fue brindada de manera directa a Noticiero 9 por la abogada querellante, Daniela Acosta, quien remarcó el avance que representa este cambio de carátula para el proceso.

A la par del agravamiento de la situación procesal de la acusada principal, la medida alcanza de forma directa a la exconducción del nosocomio. La Fiscalía atribuyó responsabilidad a los exdirectores del centro de salud, Carina Villalba y Daniel Acuña, imputándoles la omisión de los controles formales obligatorios y la autorización del ingreso de Ojeda al esquema de guardias, omisión institucional que facilitó su desempeño ilegal en la institución.