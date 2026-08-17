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POLICIALES

Asesinaron a un hombre delante de su pareja en Ingeniero Budge: hay un detenido y buscan a su cómplice

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La víctima tiene 53 años. Esperaba sentado en su camioneta cuando fue sorprendido por los agresores. La hipótesis de la Justicia.

Un hombre de 53 años fue asesinado de un disparo en el pecho en la noche del sábado frente a un supermercado de la calle Cosquín, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Poco después del asesinato, un sospechoso fue detenido y la Justicia investiga si fue un ajuste de cuentas, consignó Diario Conurbano.

Fuentes de la investigación indicaron que Jorge Britos Alcaraz, de nacionalidad paraguaya y contratista de obras de construcción, estaba estacionado con su camioneta mientras esperaba a su pareja. En ese momento, llegaron dos personas en una moto y uno de ellos le disparó en el pecho.

La víctima alcanzó a extraer su pistola calibre 9 milímetros y efectuó al menos un disparo, que provocó un roce de bala en el cuello de uno de los agresores. Luego del ataque, los sospechosos escaparon.

La Policía realizó un rastrillaje en la zona y detuvo a un hombre de 22 años, que tenía una herida compatible con el disparo de la víctima. El segundo sospechoso, de 23 y quien conducía la moto, permanece prófugo, aunque ya fue identificado por la subdelegación de Investigaciones de Lomas de Zamora.

Britos Alcaraz falleció junto a su vehículo. Una cámara de vigilancia del barrio grabó cómo ocurrió el ataque frente al supermercado. También se ve el momento en que su pareja intentó asistirlo.

Para los investigadores, la principal hipótesis es que fue un ajuste de cuentas, aunque tampoco descartan otros móviles.

La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción 7 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Nicolás Espejo.

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