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Yanina Latorre habló sobre la supuesta amante que Diego Latorre tendría en Miami y le contestó a Icardi

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El exfutbolista quedó en el ojo de la tormenta luego de que Mauro Icardi asegurara que tenía pruebas comprometedoras.

Yanina Latorre habló sobre la supuesta amante que Diego Latorre tendría en Miami desde hace varios años y hundió a Mauro Icardi, el culpable del escandaloso rumor.

Al aire de su programa radial sostuvo que todo fue un invento de la expareja de Wanda Nara, y disparó: “Todo lo que dijo de mi marido es mentira. Dejé de contestarle porque me sentí marginal, es un nabo que no sirve para nada. Cuando empezó a hablar de Diego, te das cuenta por qué los clubes no lo quieren, no tiene códigos“.

La conductora también explicó por qué cree que Icardi vinculó al comentarista de fútbol con una vecina. “Puro invento. Habla de una vecina en Miami porque Diego está en Estados Unidos”.

Mauro Icardi dio a entender que Diego Latorre engaña a su esposa Yanina con una vecina. (Foto: Instagram/mauroicardi-yanilatorre)
Mauro Icardi dio a entender que Diego Latorre engaña a su esposa Yanina con una vecina. (Foto: Instagram/mauroicardi-yanilatorre)

Por último, se burló del rosarino por haberse quedado sin club, ya que esta semana fue desvinculado del Galatasaray turco. “Está de vacaciones en Miami. Un jugador serio que está sin club se queda trabajando con el representante. Todo lo que él hace no contribuye en nada”, cerró.

La China Suárez y Mauro Icardi se fueron de vacaciones a Miami. (Foto: Instagram/sangrejaponesa)
La China Suárez y Mauro Icardi se fueron de vacaciones a Miami. (Foto: Instagram/sangrejaponesa)

Qué dijo Mauro Icardi sobre la supuesta infidelidad de Diego Latorre a Yanina

A principios de julio, Mauro Icardi cruzó a Yanina Latorre en las redes por meterse en su vida. Harto, aseguró que tenía información de que su marido la engañaba en Miami, pero luego explicó por qué no iba a publicar las pruebas contundentes.

“¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas. Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, CORNUDA. Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami, solo, come mejor”, lanzó el futbolista.

Yanina Latorre aseguró que no le importan las aventuras de Diego Latorre. (Foto: instagram/yanilatorre)
Yanina Latorre aseguró que no le importan las aventuras de Diego Latorre. (Foto: instagram/yanilatorre)

A pesar de su enojo, Icardi explicó por qué no sacará a la luz esas postales escandalosas: “Por respeto a tu marido y a tus hijos no las voy a publicar. A vos te voy a hundir y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado, basado en tu única fuente”.

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