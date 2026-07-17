Megan Fox se mostró al borde de la censura para recordar uno de sus mayores éxitos de Hollywood

A través de sus redes sociales, la actriz Megan Fox recordó uno de los grandes hitos de su carrera a través de una producción de fotos en la que se mostró al borde de la censura.

La actriz posó luciendo únicamente un conjunto de lencería gótica negra y de encaje, en un posteo que levantó suspiros en las redes sociales.

En las fotografías, tomadas por la fotógrafa Amber Asaly, Fox aparece editada con una aureola luminosa sobre su cabeza y envuelta en un chal negro.

Megan Fox se mostró muy sensual en sus redes. (Foto: Instagram/meganfox

“Los hombres querían hacerles creer que la desobediencia era el vicio de Eva, cuando en realidad era su mayor virtud”, escribió en el posteo.

Desde su regreso a Instagram en marzo, Fox viene compartiendo cada vez más este tipo de producciones para levantar la temperatura de su perfil a partir de las sensuales fotos en lencería.

La imagen de Megan Fox podría ser la de una estampita. (Foto: Instagram/meganfox

Jennifer’s Body fue uno de las películas más importantes de Megan Fox, del año 2009. Se trata de la historia de una estudiante que termina poseída por una fuerza maligna que la obliga a comerse a sus compañeros del colegio.

Megan Fox apareció como si estuviera rezando. (Foto: Instagram/meganfox

El film no es solo una trama de terror convencional, sino que mezcla aspectos del thriller policial y también está cruzado por una tremenda historia con el foco en la violencia de género.

Megan Fox tiene 40 años. (Foto: Instagram/meganfox

Escrita por Diablo Cody -guionista de Juno-, Jennifer’s Body tiene la actuación de Fox y de Amanda Seyfried, que también se luce. Aunque la recaudación del film no fue demasiado abultada, se considera de culto y siempre resurge en cada festival que celebre el cine de género.

Las fotos al borde de la censura de Megan Fox

Desde este 2026 que Megan Fox desata toda su sensualidad en las redes con la publicación de posteos subidos de tono. Uno de los primeros fue cuando compartió instantáneas hot vestida como una colegiala y, además, tomó una acción que generó suspicacias: bloqueó a su exnovio Machine Gun Kelly y dejó un mensaje que lo hundió.

Sin nombrarlo, Fox disparó en el posteo que hizo en su perfil de Instagram. A puro sex appeal, en la publicación en la que se expuso con poca ropa, la actriz lanzó: “Es un doble placer engañar al engañador”, escribió.

Megan Fox desplegó toda su sensualidad en las redes. (Foto: Instagram/meganfox)

En las fotos, Fox posó para varias postales en una cama con una minifalda a cuadros, una remera blanca corta, medias hasta el muslo y tacos altos. Llevaba, también, anteojos de lectura y el peinado era con dos colitas.

La protagonista de Transformers había bloqueado hacía muy poco al cantante, que seguía intentando reconquistarla a través de mensajes privados y públicos.

Sin embargo, Megan Fox no quiere saber nada con él, teniendo en cuenta el tipo de mensaje que lanzó. Aunque no lo nombró, queda claro que está dirigido al rapero.