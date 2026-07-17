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El antecedente del árbitro de la final del Mundial que alarma a la Selección argentina y celebra España

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El juez Slavko Vincic estará a cargo del partido por el título en Nueva Jersey y su historial mantiene en alerta a la Albiceleste.

La FIFA confirmó que el esloveno Slavko Vincic será el árbitro encargado de dirigir la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, a disputarse este domingo en el estadio de Nueva Jersey.

El último antecedente de este juez con la Albiceleste no trae buenos recuerdos: estuvo a cargo del partido que perdió el equipo de Lionel Scaloni contra Arabia Saudita por 2-1.

Con España, en cambio, el historial del árbitro es ampliamente favorable. La Roja permanece invicta bajo su conducción, con un balance de tres victorias y dos empates en cinco encuentros. El más reciente fue el triunfo por 2-1 sobre Francia en las semifinales de la Eurocopa.

Slavko Vincic dirigió dos partidos de España en la Eurocopa 2024. (Foto: Reuters)
Slavko Vincic dirigió dos partidos de España en la Eurocopa 2024. (Foto: Reuters)

El currículum de Vincic con España comienza justamente con un cruce ante un rival sudamericano, cuando empató 2-2 con Colombia en un amistoso internacional disputado en la ciudad de Murcia.

De esta manera, por edición consecutiva, un árbitro europeo estará a cargo de una final de Copa del Mundo protagonizada por Argentina, algo que ocurrió en cuatro ocasiones previas:

  • 1930 – Uruguay 4-2 Argentina – John Langenus (Bélgica)
  • 1978 – Argentina 3-1 Países Bajos – Sergio Gonella (Italia)
  • 1986 – Argentina 3-2 Alemania – Romualdo Arppi Filho (Brasil)
  • 2014 – Alemania 1-0 Argentina – Nicola Rizzoli (Italia)
  • 2022 – Argentina 3-3 Francia – Szymon Marciniak (Polonia)

El historial de Slavko Vincic con España

  • 2017 – España 2-2 Colombia (Amistoso)
  • 2021 – España 0-0 Suecia (Eurocopa)
  • 2023 – España 2-1 Italia (Nations League)
  • 2024 – España 1-0 Italia (Eurocopa)
  • 2024 – España 2-1 Francia (Eurocopa)

Balance: tres victorias, dos empates y ninguna derrota.

El historial de Slavko Vincic con la Selección argentina

  • 2022 – Argentina 1-2 Arabia Saudita (Mundial)

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