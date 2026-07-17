Connect with us

Hi, what are you looking for?

Economia

Para criar a un hijo se necesitaron más de $678.000 en junio, según el INDEC

Published

El indicador que mide el organismo releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este jueves el dato de la Canasta Crianza. En junio -con una inflación de 1,9%-, el costo de la crianza de un menor de entre 6 a 12 años llegó a $678.308 mensuales.

Para los bebés, el valor fue de $529.539, mientras que para los chicos de entre uno y tres años fue de $630.926. Para el rango etario de cuatro a cinco, la canasta de crianza totalizó $539.612.

El indicador que mide el organismo releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales (alimentos, vestimenta y educación, entre otros) para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Por el otro, el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad.

De acuerdo al INDEC, esta medición tiene como objetivo que sea utilizado por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria.

En junio, el costo mensual de bienes y servicios fue el siguiente para cada grupo etario:

  • Menores de un año: $173.468.
  • De uno a tres años: $223.988.
  • De cuatro a cinco años: $285.275.
  • De seis a 12 años: $353.885.

Por su parte, el costo de cuidado para cara rango fue:

  • Menores de un año: $356.071.
  • De uno a tres años: $406.938.
  • De cuatro a cinco años: $254.337.
  • De seis a 12 años: $324.423.

Cómo se calcula la canasta de crianza

La canasta de crianza que elabora del Indec es usada por la Justicia para calcular las cuotas alimentarias que corresponde abonar a los padres. El organismo toma en cuenta bienes y servicios que consumen los chicos y chicas de diferentes edades, así como también el costo de cuidarlos.

El Indec explica que para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de los bebés, chicos, chicas y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el organismo y que se usa para la medición de la pobreza.

El organismo estadístico publicó las cifras que se requieren para cubrir las necesidades de un menor, de acuerdo a su edad . (Foto: AdobeStock)
El organismo estadístico publicó las cifras que se requieren para cubrir las necesidades de un menor, de acuerdo a su edad . (Foto: AdobeStock)

“Dentro de la CBT, se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)“, explicó el ente estadístico. Esa cifra se pondera de acuerdo a los diferentes grupos de edad, hasta los 12 años.

Para la estimación del costo del cuidado se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. La estimación mensual es la siguiente:

  • Menores de un año: 147 horas.
  • De 1 a 3 años: 168 horas.
  • De 4 a 5 años: 105 horas.
  • De 6 a 12 años: 68 horas.

A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

La Policía reforzará el operativo de seguridad para los festejos por el partido entre Argentina e Inglaterra

La Policía del Chaco implementará un operativo especial de seguridad con motivo del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra, previsto para este miércoles, con el...

2 días ago

Politica

La Justicia habilitó al Gobierno a dar de baja el programa Volver al Trabajo y no habrá pagos en agosto

La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la medida que obligaba a restituir el beneficio. La UTEP rechazó la decisión y aseguró...

2 días ago

NOTICIAS

Familiares de dos detenidos por la desaparición de Axel González reclamaron su liberación

Familiares y allegados de Antonio Íñiguez y Leonardo Silva, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición de Axel González, realizaron una manifestación...

2 días ago

POLICIALES

San Luis: un hombre de 47 años murió durante un asalto e investigan a una persona captada por las cámaras de seguridad

Antes de morir, la víctima logró declarar que fue atacado sorpresivamente con un objeto contundente desde atrás. Un hombre de 47 años fue brutalmente asaltado en Villa Mercedes, San...

2 días ago