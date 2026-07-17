Del foco sobre Messi al “se creen campeones”: qué dicen los medios españoles sobre la final del Mundial contra Argentina

La Selección argentina tiene rival para afrontar la final del Mundial 2026: España es el último obstáculo del equipo de Scaloni en el camino por la defensa de la corona y las reacciones no tardaron en llegar luego del cierre de las semifinales.

Los diarios y portales españoles diversificaron los focos en la previa del encuentro definitorio que se llevará a cabo en Nueva Jersey. MARCA se destacó la fortaleza mental del equipo albiceleste con el pasar de las rondas: “La argentina indestructible que espera a España”.

Qué dicen los medios españoles sobre la final contra Argentina. (Foto: Captura)

Por otro lado, Mundo Deportivo sintetizó el partido a las dos grandes figuras que marcan las generaciones que se cruzarán en la final: “Messi y Lamine (Yamal), cara a cara por la gloria”.

Qué dicen los medios españoles sobre la final contra Argentina. (Foto: Captura)

El mensaje más tajante provino del programa televisivo El Chiringuito, donde su conductor, José Pedrerol, aseguró que “los argentinos ya se creen campeones” y luego lanzó una advertencia: “No saben lo que les viene”.

Qué dicen los medios españoles sobre la final contra Argentina. (Foto: Captura)

El diario AS puso el ojo en el estado del césped del MetLife Stadium, el cual albergará el duelo por el título, y fue categórico al titular que la cancha representa “una trampa en potencia para La Roja”.

Qué dicen los medios españoles sobre la final contra Argentina. (Foto: Captura)

Por otra parte, El Mundo resalta el primer encuentro en competencias oficiales entre Messi y España, el país que lo vio brillar desde sus inicios en el Barcelona. “La finalísima más deseada y llorada”, en un juego de palabras con el título que se iba a disputar en los últimos meses y se canceló por falta de garantías para encontrar una sede en medio de la escalada de la guerra en Medio Oriente.

Qué dicen los medios españoles sobre la final contra Argentina. (Foto: Captura)

El País, en tanto, catalogó a la Selección argentina como “una gran campeona” en la previa del encuentro en Nueva Jersey y volvió a comparar a Messi con leyendas como Diego Maradona y Pelé.

Qué dicen los medios españoles sobre la final contra Argentina. (Foto: Captura)

Entre el respeto, la confianza y la memoria, los medios españoles palpitan con emoción el duelo contra la Albiceleste que repartirá la corona del campeón del mundo que todavía retiene Argentina.