Menos asalariados y más monotributas: así cambió el mercado laboral en el último año

La foto del último año en el mercado laboral argentino sugiere que, mientras los puestos de trabajo asalariados del sector privado cayeron, creció la cantidad de personas registradas a través del monotributo, el monotributo social o casas particulares.

Así lo muestra el informe de Situación y Evolución del Trabajo Registrado que elabora la Secretaría de Trabajo sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con datos correspondientes a abril de 2026.

Según el relevamiento, el empleo asalariado del sector privado cayó 2,1% en los últimos 12 meses, lo que equivale a 128.600 trabajadores menos. En simultáneo, el trabajo independiente en su conjunto creció 1,8% en el mismo período, con 50.100 personas más.

Dentro de esta categoría, la suba estuvo impulsada por los monotributistas, que aumentaron 2,3% interanual (49.500 personas más) y por los monotributistas sociales, que treparon 2,4% (5500 más). Los trabajadores autónomos, en cambio, cayeron 1,2% (4800 menos).

También creció, aunque de manera más moderada, el empleo en casas particulares (+0,2% interanual).

El empleo en casas particulares aumentó 0,2% interanual (Foto: Adobe Stock)

El empleo público cayó apenas 0,4% interanual, muy por debajo de la contracción que se vio en el sector privado.

Empleo registrado: los números de abril

En la comparación contra marzo de este año, la tendencia también fue descendente. El total de trabajadores registrados llegó a 12.765.000 de personas en abril, con una baja de 0,2% respecto a marzo, que se tradujo en 28.000 personas menos.

El empleo asalariado privado bajó 0,2% en el mes. El trabajo independiente no logró mantener los números positivos: cayó 0,7% mensual (20.000 personas), explicado en gran medida por el retroceso del 2,1% en el monotributo social y la baja del 1% en los autónomos.

La población con trabajo registrado en el país cayó 0,2% en abril respecto a marzo

En cambio, el empleo público y las casas particulares mostraron una ligera mejora mensual, con un alza de 0,1% en cada caso.

Las excepciones a la baja

En abril, dos ramas de actividad aumentaron el empleo respecto al mes anterior: Hoteles y restaurantes (+0,4%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,2%).

A nivel territorial, en el cuarto mes del año también hubo excepciones a la baja generalizada. Neuquén -epicentro del boom petrolero de Vaca Muerta- lideró la suba mensual con un crecimiento del 0,6%. En segundo lugar se ubicó Tucumán, con un alza de 0,5%; seguida por La Rioja y San Juan, que registraron mejoras del 0,2% cada una.

En la comparación interanual, el mapa muestra tres provincias en terreno positivo: Neuquén (3,7%), Río Negro (2,7%) y San Juan (1,6%).

Gestión Javier Milei

En el acumulado desde diciembre de 2023, se perdieron 627.900 puestos de trabajo registrado en la Argentina.

La caída fue liderada por el empleo asalariado privado, que retrocedió en 255.600 puestos, seguido por el empleo público (106.700 posiciones menos) y el monotributo social. Esta última modalidad tuvo una caída de 398.000 inscriptos que en buena parte se concentra en un quiebre puntual de fines de 2024. También cayó el empleo en casas particulares, que perdió 21.200 puestos.

El monotributo general fue la única categoría con una expansión relevante desde que asumió Javier Milei: sumó 150.200 personas en el período, mientras que se añadieron solamente 3500 personas a los trabajadores autónomos.