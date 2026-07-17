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Con alta demanda de vuelos y entradas, EE. UU. refuerza el operativo de seguridad para la final del Mundial

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Las autoridades locales esperan la llegada de una gran cantidad de fanáticos argentinos y españoles tanto a Nueva York como a Nueva Jersey. El partido será el domingo, desde las 16.

La final del Mundial 2026 concentrará la atención de los fanáticos el próximo domingo. Miles de personas llegarán a Nueva York y Nueva Jersey para asistir al partido entre la Selección argentina y España, por eso las autoridades locales preparan un operativo de seguridad especial, con una serie de consejos y recomendaciones para los hinchas.

“La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad”, le dijeron a TN fuentes de la Policía de Nueva Jersey, estado que limita con Nueva York y donde está el escenario de la gran final: el MetLife Stadium, con capacidad para 82.500 espectadores.

El MetLife Stadium tiene capacidad para 82.500 espectadores (Foto: EFE)
El MetLife Stadium tiene capacidad para 82.500 espectadores (Foto: EFE)

Confirmaron, además, que el operativo se hará en conjunto con fuerzas locales, del condado, estatales y federales debido a la importancia del evento. “Este enfoque conjunto ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable para todos los asistentes”, expresaron.

El consejo de la Policía para los hinchas argentinos

Para evitar inconvenientes y problemas de último minuto, la Policía de Nueva Jersey recomendó a los fanáticos llegar bien temprano al estadio. En principio, las puertas se abrirán tres horas antes del encuentro, tal como ocurrió en las distintas sedes desde que comenzó el torneo.

La Policía recomendó a los hinchas llegar temprano (Foto: EFE)
La Policía recomendó a los hinchas llegar temprano (Foto: EFE)

“Recomendamos a los aficionados que lleguen con antelación y dispongan de tiempo suficiente para el traslado —ya sea que utilicen servicios de transporte compartido, buses o trenes—, así como para los controles de seguridad y el acceso al estadio”, comentaron.

El personal de seguridad recalcó que arribar con tiempo suficiente “contribuirá a que el partido final sea lo más seguro, eficiente y agradable posible para todos”.

Se espera la llegada de una gran cantidad de hinchas argentinos tanto a Nueva York como a Nueva Jersey. Las búsquedas de vuelos se dispararon después de la victoria de semifinales ante Inglaterra y, entre los fanáticos que viven en Estados Unidos, crecieron las consultas y demandas de viajes compartidos en auto desde distintas ciudades hacia la sede del encuentro.

Se espera la llegada de miles de argentinos a Nueva York y Nueva Jersey por la final (Foto: Reuters)
Se espera la llegada de miles de argentinos a Nueva York y Nueva Jersey por la final (Foto: Reuters)

Además, los precios de la reventa de entradas -tanto oficial de FIFA como en otros sitios- toca montos históricos por estas horas, con valores que llegan incluso a los 30 mil dólares por un ticket.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026: día, horario y sede

  • Fecha: domingo 19 de julio.
  • Hora en Argentina: 16:00.
  • Estadio: New York/New Jersey Stadium.
  • Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

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