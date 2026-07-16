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Trump defendió los controles migratorios en las rutas de EE.UU. tras la muerte de tres inmigrantes en operativos del ICE

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El mandatario estadounidense dijo que su gobierno no puede renunciar a este herramienta “contra el crimen”.

Después de la muerte de tres inmigrantes indocumentados en distintos operativos migratorios, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió continuar con los controles migratorios en rutas del país para luchar contra la inmigración irregular.

“NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas): ¡LOS CONTROLES DE TRÁFICO!”, afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

“A la Izquierda Radical ‘Dumócrata’ le gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá bajo mi vigilancia” añadió, utilizando una expresión despectiva en inglés (dum; tonto) para referirse a la oposición demócrata.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, anunció que suspendía esos retenes en rutas y calles, ante la conmoción suscitada por las muertes de tres inmigrantes.

Tres inmigrantes fallecidos en controles migratorios

Un colombiano de 26 años murió el lunes por disparos de un agente del ICE en el estado de Maine. La semana pasada otro incidente acabó con la vida de un mexicano que vivía desde hacía años en Houston, Texas.

En ambos casos, los agentes aseguran que dispararon porque las personas intentaron huir y que utilizaron sus vehículos para salir del paso. Además, el martes otro inmigrante murió tras escapar de un control y ser atropellado por un camión en Florida.

Policías cerraron la autopista SR 16 en St. Augustine, Florida, tras la muerte de un migrante que escapó de un control migratorio. (AP/Archivo)
Policías cerraron la autopista SR 16 en St. Augustine, Florida, tras la muerte de un migrante que escapó de un control migratorio. (AP/Archivo)

El gobierno mexicano, que afirma que murieron 17 de sus nacionales a causa de las operaciones de detención y deportación desde que Trump volvió al poder en 2025, anunció la semana pasada denuncias penales en Estados Unidos contra el gobierno.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la muerte del colombiano en Maine de “asesinato”.

El DHS ha anunciado investigaciones internas en torno a esos casos.

“Espero que esas investigaciones sean conducidas de la misma manera que otras investigaciones de ese tipo, y eso necesariamente implica trabajar con policías estatales y locales”, declaró el fiscal general de Estados Unidos en funciones, Todd Blanche, en una audiencia en el Senado para confirmarlo en el cargo.

Numerosos incidentes protagonizados por ICE y la policía fronteriza ocurrieron en estados santuario, es decir, donde las autoridades locales no colaboran con el gobierno federal en esos operativos contra la inmigración ilegal.

“Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un GRAN trabajo, uno que hay que hacer. EL CRIMEN HA BAJADO MUCHO EN ESTADOS UNIDOS, en muchos casos con cifras que no se habían visto en décadas”, reivindicó Trump en su mensaje.

La oposición demócrata considera que ICE se excede en sus funciones, y que sus operativos perjudicaron igualmente a inmigrantes legales.

Las redadas masivas contra inmigrantes en situación ilegal provocaron muertes no solo de indocumentados, sino de estadounidenses que se oponen a los operativos.

En enero pasado dos activistas, Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, murieron en Mineápolis.

(Con información de AFP)

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