Margaret Press se jubiló como programadora informática y lo que hizo después cambió la forma de resolver crímenes

Margaret Press imaginaba que su jubilación estaría dedicada a una vida tranquila. Después de pasar gran parte de su carrera como programadora informática, pensaba disfrutar de la lectura y profundizar una de sus grandes pasiones: reconstruir árboles genealógicos.

Sin embargo, una idea inesperada cambió por completo su rumbo y la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la genealogía genética forense, una disciplina que combina análisis de ADN e investigación familiar para identificar personas y aportar pruebas en causas criminales.

Gracias a esa combinación de tecnología, bases de datos genéticas y una enorme capacidad para rastrear vínculos familiares a lo largo de generaciones, Press comenzó a colaborar en la resolución de casos que durante años habían permanecido sin respuestas.

De programadora informática a referente de la genealogía genética

Margaret Press creció en Los Ángeles, California, y comenzó a interesarse por la genealogía a los 15 años gracias a su abuela. Más adelante estudió lingüística y desarrolló una extensa carrera en el mundo de la informática como programadora de software.

Además de trabajar en tecnología, también escribió novelas policiales y relatos de misterio, una experiencia que terminaría siendo muy útil para su futura labor como investigadora.

Tras jubilarse, se instaló en el norte de California para estar cerca de su familia y planeaba dedicar su tiempo libre a la lectura y a investigar árboles genealógicos. Pero una novela despertó una pregunta que cambiaría su vida: ¿era posible utilizar las herramientas de genealogía genética para identificar personas fallecidas cuya identidad se desconocía?

Margaret Press, la mujer que cambió la forma de resolver crímenes. (Foto: BBC)

Hasta ese momento, las pruebas de ADN con fines genealógicos se utilizaban principalmente para conocer el origen familiar o encontrar parientes biológicos. Press comprendió que esa misma información podía tener un enorme valor en investigaciones judiciales.

En 2017, junto con la genealogista forense Colleen Fitzpatrick, fundó el DNA Doe Project, una organización sin fines de lucro dedicada a identificar restos humanos desconocidos mediante genealogía genética.

Qué es la genealogía genética y cómo ayuda a resolver crímenes

La genealogía genética combina el análisis de ADN con la investigación tradicional de árboles familiares.

El proceso comienza con una muestra genética obtenida de una víctima sin identificar, una persona desaparecida o, en algunos casos, de un sospechoso. Ese perfil se compara con bases de datos de personas que compartieron voluntariamente su ADN para investigaciones genealógicas.

Resolvieron uno de los asesinatos más antiguos de Estados Unidos utilizando genealogía genética (Foto: Archivo).

Cuando aparecen coincidencias con familiares, los especialistas reconstruyen árboles genealógicos mediante registros civiles, censos, certificados de nacimiento, matrimonios y otros documentos históricos hasta reducir las posibilidades e identificar a una persona.

Finalmente, esa hipótesis se confirma mediante métodos tradicionales, como nuevas pruebas de ADN, registros oficiales o entrevistas con familiares.

Esta metodología permitió avanzar en investigaciones que permanecían estancadas desde hacía décadas y abrió una nueva etapa en la ciencia forense.

Los casos que parecían imposibles y que Margaret Press ayudó a resolver

Uno de los trabajos más conocidos del DNA Doe Project fue la identificación de “Buckskin Girl”, una joven asesinada en Ohio en 1981 cuya identidad permaneció desconocida durante 37 años.

En 2018, gracias al análisis de ADN y a la reconstrucción de su árbol familiar, los investigadores lograron determinar que se trataba de Marcia King.

El estudio de Press permitió identificar a Marcia L. King, de 21 años, asesinada en Ohio en 1981. (Foto; BBC)

Otro caso que marcó a Press fue el de Lompoc Jane Doe, una mujer encontrada sin vida en California en 1969. Ese misterio fue uno de los que despertó su interés por aplicar la genealogía genética a investigaciones forenses y terminó impulsando la creación del DNA Doe Project.

También colaboró en el avance del caso Bear Brook, uno de los expedientes criminales más complejos de Estados Unidos, en el que esta técnica permitió identificar víctimas y aportar información clave para la investigación.

Cómo una programadora terminó revolucionando las investigaciones forenses

El trabajo de Margaret Press va mucho más allá del análisis de ADN. Su tarea consiste, sobre todo, en reconstruir historias familiares, conectar generaciones y encontrar relaciones que permitan descubrir la identidad de personas desconocidas.

Su experiencia en informática resultó fundamental. La capacidad para organizar grandes volúmenes de información, detectar patrones y analizar datos complejos terminó convirtiéndose en una herramienta decisiva para sus investigaciones.

Con el tiempo, ese conocimiento adquirido durante décadas frente a una computadora terminó ayudando a resolver algunos de los casos más difíciles de la ciencia forense moderna. Como resumió la propia Press en una entrevista con la BBC, “fue una manera de cerrar el círculo”.