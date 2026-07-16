Pérez Pons sobre el aumento salarial “No alcanza para ganarle a la inflación”

El diputado provincial del Frente Chaqueño sostuvo que la suba del 10% en dos tramos implica una pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación proyectada para 2026 y calificó la medida como el “Plan Z”.

El diputado provincial del Frente Chaqueño, Santiago Pérez Pons, criticó el incremento salarial del 10% anunciado por el gobernador Leandro Zdero para los trabajadores estatales chaqueños y aseguró que la recomposición “no alcanza para compensar la inflación prevista para este año”.

A través de sus redes sociales, el legislador opositor denominó la medida como el “Plan Z” y cuestionó que el aumento se otorgue en dos tramos del 5%, previstos para agosto y noviembre. “Zdero anunció un aumento del 10%… en cuotas. Como si el sueldo también pudiera pagarse en cuotas“, expresó Pérez Pons, quien además hizo referencia al adicional de 20.000 pesos previsto para policías, docentes y personal de salud.

Cuadro posteado en sus redes sociales por el diputado provincial opositor.

Según el diputado, ese incremento “no le gana ni a la inflación del segundo semestre”, que estimó en un 12%. Asimismo, sostuvo que la recomposición salarial acumulada durante todo 2026 alcanzaría el 15,8%, mientras que la inflación anual sería del 30%, lo que —afirmó— implicará una nueva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

En el cuadro difundido por el legislador se detallan ejemplos del impacto del aumento para distintas categorías del empleo público. Allí se señala que un trabajador administrativo percibiría una mejora de 38.300 pesos en agosto y 40.200 pesos en noviembre, mientras que un profesional recibiría 44.700 y 47.000 pesos, respectivamente. También se incluyen estimaciones para enfermeros, médicos, docentes y efectivos policiales.

“Con el Plan Z, en 2026 vas a poder comprar la mitad de lo que comprabas en 2025. Y encima te lo venden como logro“, concluyó Pérez Pons al cuestionar la política salarial implementada por el Gobierno provincial. Las declaraciones del diputado se producen luego del anuncio oficial del Ejecutivo chaqueño sobre el esquema de actualización salarial para el segundo semestre.