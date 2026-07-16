Impactante video: una pareja chocó contra un árbol, el auto explotó y ambos murieron calcinados

Dos estudiantes murieron en la ciudad brasileña de Campinas cuando el Porsche en el que viajaban explotó luego de chocar contra un árbol el domingo por la noche.

El episodio ocurrió cerca de las 23:25, dejó como saldo dos personas muertas, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados dentro del vehículo.

Entre las víctimas se encontraba Arthur Rodrigues de Souza, de 20 años, dueño del auto y estudiante de medicina en la universidad São Leopoldo Mandic.

La otra víctima fue identificada como Lívia Bevilacqua Batista, también de 20 años, y estudiante en Relaciones Internacionales en la universidad PUC-Campinas

Así se incendió el auto en el que viajaban dos jóvenes tras chocar contra un árbol en Brasil. (Foto: gentileza g1).

El incendio y la intervención de los bomberos

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, el Porsche ya estaba completamente envuelto en llamas.

El Cuerpo de Bomberos trabajó para controlar el fuego y, al ingresar al vehículo, encontró los cuerpos carbonizados de las dos víctimas.

Una cita que terminó en tragedia

La hermana de Lívia, Bianca, contó al sitio g1 que los jóvenes estaban en una cita cuando ocurrió el accidente.

“La pasó a buscar en su casa y los dos salieron juntos. Como todos los jóvenes, salieron a charlar, divertirse y disfrutar de la noche”, informó.

“Me envió una última foto, una sola imagen. Dentro del coche, ya de camino a casa. Habló conmigo. No era una chica irresponsable. Estamos sufriendo un dolor imposible de describir”, dijo.

Bianca describió a su hermana como “una hija maravillosa, una hermana comprensiva, una nieta que amaba a su familia y una amiga muy querida”.

Lívia Bevilacqua Batista tenía 20 años. (Foto: gentileza g1).

“Era servicial, cariñosa y tenía una luz que iluminaba a todos los que la conocían. Sobre todo, era muy querida “, dijo.

El caso, que la policía ahora trata como homicidio involuntario, sigue bajo investigación policial a través de la 5.ª Comisaría de Campinas.

Las familias aún espera la entrega de los cuerpos de los jóvenes por parte del Instituto Médico Forense, que aún realiza distintas pericias.

La universidad São Leopoldo Mandic publicó un mensaje de despedida en homenaje a Arthur Rodrigues de Souza. “Expresamos nuestros más sinceros sentimientos y deseamos que el cariño y las memorias de Arthur traigan consuelo a todos los que sienten su partida”, señaló la institución en su comunicado.

La noticia generó conmoción tanto en la comunidad académica como en la ciudad de Campinas, donde el accidente y el incendio del auto de lujo impactaron por la violencia del hecho y la juventud de las víctimas.