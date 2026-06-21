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El diputado Pérez Pons denunció “una maniobra para silenciar” al juez Lineras

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Luego de que el Jurado de Enjuiciamiento del Chaco admitiera la acusación contra el juez de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, el diputado provincial por el Partido Justicialista, Santiago Pérez Pons, advirtió que se trata de una maniobra para silenciarlo porque dejó en evidencia al fiscal provisorio César Collado, que fue quién lo denunció ante el organismo. “El Chaco necesita jueces independientes, no funcionarios judiciales al servicio de Cipolini y del radicalismo de Zdero”, afirmó.

El diputado provincial por el Partido Justicialista del Chaco, Santiago Pérez Pons, expresó su repudio total a lo que consideró “una maniobra para silenciar al juez Lineras”, luego de que el Jurado de Enjuiciamiento del Chaco haya admitido la denuncia del fiscal provisorio Nº 1 de Sáenz Peña, César Collado, contra el juez de la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad Termal.

“El Dr. Rodolfo Lineras hizo lo que tenía que hacer: con pruebas concretas, expuso que el fiscal Cesar Collado —amigo personal del intendente Bruno Cipolini— mintió bajo juramento y usó su cargo para perseguir a quienes lo denunciaron”, advirtió Pérez Pons.

En ese contexto, el legislador provincial aseguró que “hoy quieren sacarlo de en medio para sostener a un fiscal que ni siquiera aprobó su examen, pero que responde políticamente al poder de turno. Y que están haciendo todo con sus jueces amigos para no ir presos por los delitos que cometió todo el clan Cipolini”.

Pérez Pons manifestó “solidaridad completa” con el juez Lineras y recalcó que “el Chaco necesita jueces independientes, no funcionarios judiciales al servicio de Cipolini y del radicalismo de Zdero”.

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