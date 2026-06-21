Juan Manuel Olmos: “Si nos organizamos, el peronismo gana y vuelve a ser gobierno en 2027”

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) Juan Manuel Olmos aseguró que el peronismo puede reorganizarse, ganar las elecciones del próximo año y desplazar al gobierno del presidente Javier Milei. En ese sentido, planteó la necesidad de ordenar el espacio y centrar el debate interno en las ideas para fortalecer al movimiento.

“Hay que recordar a Juan Domingo Perón cuando decía que ‘hay que discutir mucho las ideas, poco las cosas y nada las personas’. Tenemos que buscar hacia dónde va el peronismo. Si nos organizamos, el peronismo gana y vuelve a ser gobierno en 2027”, afirmó Olmos esta mañana en diálogo con A Confesión de Parte.

Olmos pidió respetar los tiempos institucionales y mantener las PASO para definir candidaturas

Asimismo, el titular de la AGN sostuvo que el peronismo debe respetar los tiempos institucionales y enfocarse en su propia reorganización política de cara al proceso electoral. En ese marco, insistió en la necesidad de ordenar la interna del espacio y definir liderazgos a través de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Hay que ser respetuosos del mandato constitucional: que Milei termine su gobierno y que en todo caso la gente elija no votarlo. Aunque el Congreso elimine las PASO, el peronismo tiene que ir a internas abiertas con participación ciudadana. El candidato lo tiene que elegir la gente”, remarcó.

El titular de la AGN analizó el rol de Cristina Kirchner en el peronismo y su situación política actual

Por último, Olmos se refirió a la situación de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, quien no puede participar ni competir electoralmente. Y analizó su rol dentro de la organización del peronismo y su peso político en el espacio de cara al futuro electoral. En medio del debate interno sobre la conducción del movimiento.

“Cristina Kirchner fue la única que presentó una ley en contra de la familia judicial y de los intereses del Poder Judicial. Con eso se pudo haber ganado la enemistad judicial. Fue una resolución política que tuvo que ver con su candidatura para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Nadie puede discutir el peso de la figura de CFK en el peronismo. Pero Perón estuvo proscripto, exiliado y siempre alentó a que el movimiento se presentara a elecciones”, recordó.