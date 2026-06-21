“Va a representar sólo a una fracción”: el duro pronóstico de Ernesto Sanz sobre el futuro de Milei

El ex senador nacional por la provincia de Mendoza Ernesto Sanz (Unión Cívica Radical) lanzó un duro pronóstico sobre el futuro del presidente Javier Milei. Al afirmar que en 2027 tendría un respaldo político más reducido y circunscripto a un sector específico del electorado. Y cuestionó la capacidad de La Libertad Avanza para consolidarse como un proyecto mayoritario y sostenido en el tiempo.

“Todos los análisis vinculados al caso Adorni generan un poco de vergüenza colectiva. Y a muchos de los sectores que representa el círculo rojo les está pegando mal esto. El año que viene Milei va a representar sólo a una fracción, aunque los partidos tradicionales están en una crisis profunda”, afirmó Sanz esta mañana en una entrevista con el programa Toma y Daca de Futurock.

Sanz llamó a construir una alternativa electoral hacia 2027 y defendió la continuidad de las PASO

En ese marco, el ex senador radical instó a dejar atrás la etapa de transición política y avanzar hacia la construcción de una alternativa electoral de cara a 2027, “sin títulos, sin rostros y que no se parezca a nada”. En esa línea, consideró que el espacio Provincias Unidas tenía buenas intenciones, pero que se conformó tarde como para competir con chances reales en el escenario político actual.

“Hoy hay dos polos bien configurados, dos extremos, y lo que hay que construir es una opción que represente a lo que no está representado en esos espacios. Hay que mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El proyecto para eliminarlas no tiene que ver con lo económico”, advirtió.

El ex senador alertó sobre la dependencia de las provincias y las tensiones con Nación

Por otra parte, Sanz analizó el rol de los gobernadores en el actual escenario político y económico del país, marcado por la relación con el Gobierno Nacional, la dependencia fiscal y las tensiones internas que atraviesan tanto a las provincias como a los principales espacios políticos. En un contexto de caída de la recaudación y bajo nivel de actividad económica.

“Los gobernadores tienen una relación más afín con Milei, porque tienen dependencia fiscal. Ayer Máximo Kirchner le pegó al gobernador de Catamarca en el acto de Parque Lezama, en todas las casas están pasando estas cosas. No hay recaudación porque no hay consumo, por eso los gobiernos provinciales dependen del nacional”, señaló.