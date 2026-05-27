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“Mi amor”: el sugerente posteo de Andrea Rincón junto a un cantante de rock

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En las últimas horas, la actriz sorprendió al compartir una foto junto al vocalista de una de las bandas del momento.

Andrea Rincón volvió a ser noticia en las últimas horas después de compartir un sugerente posteo junto a un cantante de rock.

“Ya sabés, mi amor, no quiero alejarme de vos”, escribió Francisco, el vocalista de Cruzando el charco, al publicar una foto donde se lo puede ver abrazado a la actriz.

El sugerente posteo de Andrea Rincón junto a un cantante de rock (Foto: Instagram /elcharcolaplata)
El sugerente posteo de Andrea Rincón junto a un cantante de rock (Foto: Instagram /elcharcolaplata)

Sin embargo, el misterio duró poco. Tal como dejaron ver en una publicación reciente, la artista es la protagonista del videoclip que la banda estrenará el próximo jueves.

Imágenes del videoclip de Cruzando el Charco que protagoniza Andrea Rincón. (Foto: Instagram /elcharcolaplata)
Imágenes del videoclip de Cruzando el Charco que protagoniza Andrea Rincón. (Foto: Instagram /elcharcolaplata)

“Sigo esperando encontrarte, pero a veces me pierdo. Nunca dejé de extrañarte y acá sigo por vos… Por vos”, dice el fragmento de la letra que publicaron a modo de adelanto.

Cabe destacar que días antes, desde su cuenta, el artista había compartido unas cuántas fotos junto a una mujer a la que no se le veía la cara. “Si fallé, perdón. Sigo persiguiendo mis sueños”, escribió entonces. Y con picardía preguntó: “¿Ya puedo contar quién es esa morocha?”.

Una de las imágenes que había compartido el cantante antes de revelar que Andrea Rincón era la protagonista de su último videoclip. (Foto: Instagram /elcharcolaplata)
Una de las imágenes que había compartido el cantante antes de revelar que Andrea Rincón era la protagonista de su último videoclip. (Foto: Instagram /elcharcolaplata)

Andrea Rincón recordó el final de su amistad con Julieta Ortega: “Terminé internada”

La amistad entre Andrea Rincón y Julieta Ortega atravesó una ruptura inesperada. Aunque durante años se mostraron inseparables y hasta se definían con humor como “novias sin sexo”, hoy el vínculo quedó completamente quebrado y la ex Gran Hermano decidió contar su verdad.

En diálogo con Las Pibas Dicen (Blender), a fines de abril, Rincón explicó que la situación no solo la afectó en lo emocional, sino también en lo físico. “Lo de Julieta me dolió mucho, todavía lo estoy sanando. De hecho, en un momento terminé internada”, admitió.

La actriz relató que el punto de quiebre tuvo que ver con un proyecto laboral que compartían. Según explicó, fue apartada de ese trabajo pese a seguir siendo socia, y además aseguró que no recibió dinero. “Le dije: lo único que quiero es tu amistad, esperemos a que pase el tiempo”, detalló sobre aquella conversación que no logró recomponer la relación.

En medio de ese contexto, Andrea contó que recibió el llamado de la abogada de una participante vinculada al programa que realizaban juntas. “Esta chica me dice ‘no quiero ir contra ellos porque son muy poderosos’”, señaló, dejando entrever que la situación era más compleja de lo que se conocía públicamente.

Finalmente, Andrea tomó una decisión terminante: “Cedí los derechos del programa para que no me hagan ningún tipo de problema”. Sobre el final, definió lo vivido como “una rotura muy grande de corazón” y lanzó una crítica directa hacia Ortega: “No me gustó que lo haya hecho público”.

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