Nicolás Cabré se reencontró con su hija Rufina después de dos meses: la foto del abrazo

Nicolás Cabré se reencontró con su hija Rufina. La nena de 12 años regresó a la Argentina después de pasar casi dos meses en Turquía con la China Suárez, Mauro Icardi y sus hermanos, Magnolia y Amancio.

Días atrás, había trascendido la versión de que tanto Cabré como Benjamín Vicuña estaban en alerta por supuestos incumplimientos vinculados al régimen de visitas. Sin embargo, el ex Son Amores optó por el silencio.

Finalmente, este miércoles, sorprendió con un posteo en redes sociales en el que mostró cómo fue el reencuentro con la adolescente. “El abrazo que me da años de vida”, escribió junto a una foto en la que se lo veía con Rufina.

Nicolás Cabré se reencontró con su hija Rufina (Foto: Instagram /nicolascabre80)

Qué dijo Nicolás Cabré sobre la distancia con su hija Rufina

Días atrás, Nicolás Cabré habló sobre la distancia con su hija Rufina. Invitado a Vuelta y media (Urbana Play), aseguró que, entiende muchas cosas de sus papás que a lo mejor nunca le dijeron.

“Por ejemplo, aprendí que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos”, sostuvo. Y señaló que su hija está conociendo otro idioma y otra cultura y que él tiene en claro que, desde su lugar, tiene que apoyar las decisiones que tome la nena.

En este sentido, destacó que la ve feliz y que eso es todo lo que importa. “Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina. Y yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís ‘A o B’. Y el que sea, yo voy a estar y la voy a apoyar”.

“Hoy por hoy es mucho más fácil: va y viene, hablamos todo el día… La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace. El contexto en el que ella está es completamente diferente y dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente”, remarcó.

“Entender que no todo es color de rosa, pero eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Pero todo me ayuda a tratar de ser mejor, que es lo único que quiero”, cerró.