“Capitanich gobernaba con plata; Zdero gobierna administrando”, afirmó el diputado Samuel Vargas

El diputado provincial Samuel Vargas cuestionó las comparaciones entre la gestión del exgobernador Jorge Milton Capitanich y la actual administración de Leandro Zdero, al sostener que “son realidades económicas completamente distintas” y aseguró que durante la gestión Capitanich la provincia recibía fondos discrecionales de manera permanente.

“Es muy difícil querer establecer comparaciones entre el gobierno de Jorge Milton Capitanich, que siempre tuvo transferencias de fondos que le permitían gobernar sin administrar. No pensaba en eso porque sabía que contaba con recursos constantes y permanentes”, expresó Vargas.

En ese sentido, el legislador señaló que “con plata cualquiera puede aparecer como el mejor gobernador”, pero remarcó que “las consecuencias de ese modelo hoy las está pagando el pueblo chaqueño”.

“Querer comparar las realidades económicas que tuvo Capitanich con las que hoy enfrenta Leandro Zdero es un acto de injusticia moral”.

Todos saben que Coqui gobernaba con abundancia de recursos, mientras hoy la provincia debe afrontar una situación económica compleja y ordenar cuentas”, afirmó.

Vargas también apuntó contra exfuncionarios y dirigentes vinculados al exgobernador: “Me molesta cuando salen algunos delfines de Capitanich a decir que antes estábamos bien y que van a volver. ¿Quiénes van a volver? ¿Los que se llevaron puesto el IAFEP? ¿Los que manejaron los fondos de todos los chaqueños y todavía no explican dónde está el dinero de obras que nunca se terminaron?”, cuestionó.

Además, denunció irregularidades en obras públicas ejecutadas en gestiones anteriores: “En el Chaco hay obras que se pagaron hasta tres veces y no se terminaron. Hoy vemos cómo esta gestión las está inaugurando después de años de abandono”.

Finalmente, el diputado sostuvo que la sociedad chaqueña “no puede volver a ser engañada por kos mismos que escondieron la basura debajo de la alfombra” y pidió “memoria y responsabilidad” al momento de analizar la situación actual de la provincia.

“Todos los sectores están viendo cómo los problemas se instalaron en la provincia. Lo que estamos viviendo hoy es consecuencia directa de años de descontrol y falta de administración”, concluyó.