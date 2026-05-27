“¿Qué les pasa a los tipos?”: el enojo de Mónica Farro por una situación que vive a diario en la calle

Mónica Farro se grabó caminando por las calles de la Ciudad de Buenos Aires y se mostró muy molesta por una situación cotidiana que le genera rechazo.

Todo ocurrió mientras regresaba del gimnasio. “Buenas a todos, vengo por la calle del gimnasio caminando y no puede ser la cantidad de tipos con los que te cruzás que escupen adelante tuyo, enfrente de uno”, lanzó visiblemente indignada.

La actriz cuestionó especialmente la falta de conciencia sobre cuestiones de higiene y convivencia. “¿No se dan cuenta de que es un asco?”, preguntó con tono tajante.

Mónica Farro se quejó de los hombres que escupen la vía pública a través de sus redes. (Foto: Instagram / moni.farro)

Luego, lejos de calmarse, continuó profundizando su enojo: “¡Es un asco! ¡Yo no tengo por qué escuchar cómo te sacás los mocos y lo hacés justo al lado mío!”, expresó. Y agregó: “¿Qué les pasa a los tipos? Es un asco, bolu… Todos los días me cruzo con cuatro o cinco tipos así. Es horrible”, sostuvo.

Antes de terminar el video, decidió involucrar a sus seguidores y abrió el debate en redes sociales. “¿A alguien le pasa como a mí o soy la única a la que esto le da asco?”, preguntó, buscando saber si otros comparten su misma incomodidad al caminar por la calle.

A 7 años de la pelea que tuvieron en el teatro, Farro destrozó a Sol Pérez: “Tiene que sentir vergüenza”

La tensión entre Sol Pérez y Mónica Farro volvió a explotar. A siete años de la feroz pelea que protagonizaron cuando compartieron escenario, la actriz uruguaya reavivó el conflicto y no tuvo piedad al referirse a su excompañera.

Todo comenzó cuando hace varias semanas, la mediática recordó en diálogo con Intrusos (América) la fuerte discusión que mantuvo con la panelista en una temporada teatral. Consultada por el tema, la analista de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) eligió la cautela y respondió: “Pasaron siete años, no tengo nada para decir, no voy a hablar de nada y creo que eso habla de todo”.

Sol Pérez con un look icónico en referencia a “esperando la carroza” Foto: @lasobrideperez

Pérez insistió en que no quiere seguir alimentando la polémica: “Es un tema del cual hace siete años que no hablo”. Además, defendió su imagen ante las acusaciones de tener “dos caras”: “Ustedes me conocen hace un montón de años, están acá todos los días, vienen y laburé con muchos que saben cómo soy”.

En el mismo ciclo, la exvedette le respondió a Pérez y disparó: “No quiere hablar de nada, está bien. Yo creo que ella tiene que sentir vergüenza de lo que hizo conmigo porque fue en un camarín”.

El delicado cuadro de salud que está atravesando Mónica Farro. Fuente: Imagen subida a Instagram por Mónica Farro.

Farro fue más allá y reveló detalles del escándalo: “Por la frase que ella dijo en público, gracias a Dios le pude hacer un juicio que no llegó a su fin porque el productor arregló con mi abogado y yo cobré el dinero que me interesaba”.

Sin vueltas, la artista remató: “Me da asco esa persona; yo, si fuera realmente una mujer, como es ella hoy, debería pedirme disculpas, si es que tiene entendimiento de lo malo que hizo”. Por último, concluyó: “Todo lo que pasó en ese camarín lo sé yo, lo sabe ella y nueve personas más que estaban ahí, incluso Carmen Barbieri”.