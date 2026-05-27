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“Sottovoce”, la obra protagonizada por Adrián Suar, se convirtió en la más vista de la cartelera

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Con un elenco de lujo que integran Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, la comedia debutó el 21 de mayo en el Teatro El Nacional y ya es uno de los grandes éxitos de la temporada.

A pocos días de su estreno, Sottovoce, nadie puede guardar un secreto ya se consolidó como una de las obras más convocantes de la cartelera porteña. La comedia protagonizada por Adrián SuarCarla PetersonFernán Mirás Lorena Vega debutó el pasado 21 de mayo en el Teatro El Nacional Sancor Seguros y rápidamente se convirtió en la más vista.

Con dirección de Mariano Pensotti y producción general de Adrián Suar junto a Preludio, la obra mezcla humor, tensión y secretos familiares en una historia atravesada por el poder, la ambición y los vínculos personales

La trama sigue a Sebastián (Suar) y Claudio (Mirás), dos primos y socios que están a punto de vender la empresa textil heredada de sus padres a un grupo norteamericano. Lo que parecía ser el día más feliz de sus vidas comienza a desmoronarse cuando surge una pelea por la división del dinero.

Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega protagonizan "Sottovoce". (Foto: Prensa)
Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega protagonizan “Sottovoce”. (Foto: Prensa)

En medio del conflicto aparecen Lola (Carla Peterson) y Romina (Lorena Vega), las parejas de ambos protagonistas, quienes también intervienen impulsadas por intereses propios. Mientras tanto, una fuerte tormenta amenaza con inundar la ciudad y funciona como telón de fondo para una noche cargada de tensión, revelaciones y situaciones desopilantes.

Sottovoce propone una mirada filosa sobre las relaciones humanas, los secretos y las apariencias, con escenas que combinan drama y comedia en partes iguales.

Su éxito marca además el regreso de Adrián Suar a los escenarios con una apuesta fuerte que reúne a figuras destacadas del teatro, el cine y la televisión argentina. Con funciones agotadas desde su estreno y gran repercusión entre el público, la obra ya se perfila como uno de los fenómenos teatrales del año.

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