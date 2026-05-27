Condenaron al asistente de Matthew Perry a tres años de prisión por inyectarle ketamina antes de su muerte

La Justicia de Estados Unidos condenó este miércoles a Kenneth Iwamasa, el asistente personal de Matthew Perry, a tres años y cinco meses de prisión por haberle inyectado ketamina al actor en los días previos a su muerte.

Iwamasa, de 61 años, se había declarado culpable y se convirtió en la quinta persona condenada en la causa que investiga los hechos en los que murió la estrella de Friends.

Según detallaron los fiscales, el asistente le administró a Perry más de 25 inyecciones de ketamina durante los últimos días de vida del actor. Incluso, el 28 de octubre de 2023 —día en que murió— le habría suministrado al menos tres dosis.

De acuerdo con los documentos judiciales, aquel día Perry le pidió una dosis “bien grande” mientras ambos estaban en la mansión del artista en Los Ángeles, donde convivían.

Kenneth Iwamasa, el asistente personal de Matthew Perry, se había declarado culpable. (Foto :AP)

El caso generó un fuerte impacto en Hollywood y derivó en varias condenas vinculadas al suministro ilegal de drogas. El pasado 13 de mayo, Erik Fleming —quien actuaba como intermediario en la entrega de sustancias controladas— fue sentenciado a dos años de prisión.

Además, el mes pasado fue condenada a 15 años de cárcel Jasveen Sangha, una traficante británico-estadounidense conocida como “La Reina de la Ketamina”. Según la investigación, dirigía una red de distribución de narcóticos desde un lujoso departamento en Los Ángeles y tenía entre sus clientes a personas del mundo del espectáculo.

En la causa también fueron condenados los médicos Salvador Plasencia y Mark Chavez, acusados de haberse aprovechado de la adicción del actor.

Así llegaban la madre de Matthew Perry, Suzanne Morrison, al tribunal federal para la lectura de la sentencia de Kenneth Iwamasa. (Foto: AP /Jae C. Hong)

Matthew Perry murió a los 54 años y fue encontrado inconsciente en el jacuzzi de su casa. La noticia conmocionó a millones de fanáticos de Friends, la exitosa serie en la que interpretó durante años al inolvidable Chandler Bing.

A lo largo de su vida, Perry habló públicamente sobre sus problemas de adicción y sus intentos por recuperarse. Su muerte abrió un fuerte debate en Estados Unidos sobre el acceso a sustancias controladas y la responsabilidad de quienes rodeaban al actor.