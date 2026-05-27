Filtran la impactante cifra que ganó el papá de Mauro Icardi por vender locro en su casa el 25 de Mayo

Cada 25 de mayo, Juan Carlos Icardi, papá de Mauro, aprovecha la fecha patria para hacer un poco de dinero extra con la preparación de una propuesta tradicional que conquista a sus vecinos: locro y empanadas caseras.

Este miércoles, al aire de La mañana con Moria (eltrece), hablaron del tema y Gustavo Méndez sorprendió a todos al revelar cuánto ganó con las ventas. Cabe destacar que el rosarino optó por precios populares —12 mil pesos la porción de locro y 18 mil la docena de empanadas—.

“Vendió más de 150 porciones de locro a 12 mil pesos”, reveló el periodista. El dato generó desconcierto en la mesa, pero el comunicador explicó: “Hablé con gente que le fue a comprar. Estuve laburando”. “1.800.000 pesos”, detalló César Carozza.

Wanda Nara apoyó el emprendimiento del abuelo de sus hijas (Foto: captura Instagram/wanda_nara)

No es un dato menor que el apoyo más fuerte llegó de la mano de Wanda Nara. La conductora compartió el anuncio del emprendimiento en sus redes y lo acompañó con una frase contundente: “El más rico de todos”. El gesto no pasó desapercibido y multiplicó los mensajes de aliento para el hombre.

Wanda Nara viajó a Rosario con sus hijas para visitar al papá de Mauro Icardi: las fotos del reencuentro

En 25 de mayo, Wanda Nara viajó a Rosario con sus hijas Francesca e Isabella, para visitar a la familia de Mauro Icardi y sorprendió al compartir algunas fotos del encuentro.

En primer lugar, publicó una foto del Monumento a la Bandera de Rosario, iluminado con los colores celeste y blanco. En segundo lugar, compartió una selfie desde su auto, donde se la pudo ver con un mate en mano disfrutando de la ruta.

Wanda Nara viajó a Rosario con sus hijas (Foto: Captura Instagram / wanda_nara)

Apenas llegó al hotel, mostró la recepción: flores, chocolates y una carta de bienvenida.

Si bien Wanda no mostró a sus hijas cumpliendo con los requerimientos judiciales, todo salió a la luz en las redes sociales de Juan Carlos Icardi, papá del futbolista y abuelo de las pequeñas.

Una de las fotos que compartió Wanda Nara desde Rosario. (Foto: Captura Instagram / wanda_nara)

“Feliz por esta hermosa visita”, escribió en sus historias de Instagram junto a una foto en la que se mostró abrazando a las nenas.

Juan Icardi junto a sus nietas, Francesca e Isabella (Foto: Instagram /juanicardi)

El vínculo entre Wanda y su exsuegro se fue consolidando con el tiempo, y el 25 de mayo se volvió la excusa perfecta para que las hijas de la conductora y Mauro compartan una jornada distinta en Santa Fe.