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El sugerente posteo de Carolina Baldini tras su separación: “La única cosa mala y oscura me la sacaste”

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El mensaje no tardó en viralizarse y muchos usuarios hicieron referencia a su reciente separación de Pablo Pereyra.

Carolina Baldini sorprendió con un sugerente mensaje a un mes de haber confirmado su separación de Pablo Pereyra, el piloto argentino radicado en Noruega con quien había vuelto a apostar al amor tras separarse de Diego “Cholo” Simeone.

En sus historias de Instagram, compartió el posteo de una cuenta en el que se leía: “Que hoy tengas la fuerza para alejarte de todas las cosas que ya no son buenas para ti y la paciencia para esperar por todo aquello que mereces”.

Acto seguido, ella lanzó: “Gracias Dios, porque tengo tantas cosas lindas en mi vida, y la única mala y oscura me la sacaste”.

El mensaje de agradecimiento a Dios de Carolina Baldini. (Foto: Instagram /gossipeame)
El mensaje de agradecimiento a Dios de Carolina Baldini. (Foto: Instagram /gossipeame)

El texto, acompañado de un posteo motivacional sobre la importancia de alejarse de lo que no suma, no pasó inadvertido entre los usuarios y reavivó las especulaciones sobre el final de su última relación sentimental.

“Caro Baldini, exmujer del Cholo Simeone, agradeciéndole a Dios por las cosas buenas de su vida y que la única mala y oscura, por suerte, se la sacó. Mmm… ¿Será por el novio piloto que tenía?“, preguntó con picardía Pochis, la dueña de Gossipeame.

Así fue la historia de amor entre Carolina Baldini y Pablo Pereyra

Según se había dado a conocer, la historia empezó de forma imprevista durante un viaje a Noruega, aunque los dos ya vivían cerca en Nordelta. Ese encuentro fue el punto de partida de una relación que, con el tiempo, se fue afianzando a través de viajes, reuniones familiares y demostraciones públicas de afecto.

Pereyra, piloto de avión con trayectoria en aerolíneas importantes, se había incorporado al círculo más cercano de la modelo, acompañándola incluso en momentos importantes junto a sus hijos.

En los últimos años, Carolina había dejado ver una actitud más distendida respecto a su vida privada. Aunque durante mucho tiempo prefirió mantenerse alejada de la exposición mediática, en esta etapa se permitió mostrar ciertos aspectos de su intimidad, incluida su relación amorosa.

Carolina Baldini y Pablo Pereyra se separaron después de casi cuatro años (Foto: Instagram/carobal14)
Carolina Baldini y Pablo Pereyra se separaron después de casi cuatro años (Foto: Instagram/carobal14)

En redes sociales, por ejemplo, le había dedicado mensajes a Pereyra en fechas especiales, resaltando la importancia del compañerismo y el cuidado mutuo dentro de la pareja. “Elegirse todos los días no es fácil… pero todo tiene su recompensa”, había escrito en una publicación que daba cuenta del compromiso que ambos mantenían a pesar de la distancia.

La confirmación de la separación resultó inesperada, no solo por lo reciente de la ruptura, sino también porque hasta hacía poco la relación parecía estar en una etapa estable. La distancia geográfica, con el piloto radicado en Noruega, había sido uno de los desafíos del vínculo, aunque nunca se había presentado como una barrera imposible de superar.

Como suele suceder en estos casos, las razones de la ruptura se mantienen en el ámbito privado, y Baldini dejó en claro que, al menos por ahora, no tiene intención de dar detalles.

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