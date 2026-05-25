Denunciaron penalmente a Adorni, Caputo y Sturzenegger por presunto vaciamiento y desvío de fondos de Vialidad Nacional

Una denuncia penal fue presentada en las últimas horas contra el vocero presidencial Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo y el exfuncionario Federico Sturzenegger, acusados de presunto vaciamiento y desvío de fondos pertenecientes a Vialidad Nacional.

La presentación judicial fue realizada por dirigentes y representantes vinculados al ámbito sindical y político, quienes sostienen que existirían maniobras orientadas a debilitar el funcionamiento del organismo encargado de la infraestructura vial en el país.

Según trascendió, la denuncia apunta a supuestas irregularidades en la administración de recursos públicos, paralización de obras, reducción presupuestaria y posibles transferencias de fondos que habrían afectado el normal desarrollo de trabajos en rutas nacionales.

Los denunciantes aseguran que la situación pone en riesgo la conservación y mantenimiento de la red vial argentina, además de afectar directamente a trabajadores del sector y a miles de usuarios que transitan diariamente por las rutas nacionales.

Por el momento, desde el Gobierno nacional no hubo una respuesta oficial detallada sobre la denuncia, aunque fuentes cercanas al Ejecutivo sostienen que las medidas implementadas forman parte del plan de ajuste y reorganización del gasto público impulsado por la administración nacional.

La causa quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá analizar la documentación presentada y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación formal.