El gobernador de Corrientes reclamó por la equidad en el reparto de recursos para las provincias

El primer mandatario correntino Juan Pablo Valdés inició este 25 de mayo como estipula el protocolo oficial, el saludo de la banda de la Policía de Provincia. En ese marco dijo que “la lucha sigue siendo la misma. Los recursos se concentran en el puerto de Buenos Aires”.

Como indica el protocolo oficial de la fecha patria, este 25 de mayo el gobernador de la provincia recibió el día con el saludo de la Banda de Música de la Policía de Corrientes.

A partir de ese momento las autoridades provinciales se dirigieron a la casa de gobierno. El gobernador hizo declaraciones a la prensa donde recordó que “la lucha sigue siendo la misma -haciendo un paralelismo con la gesta del 25 de mayo de 1.810- los recursos se concentran en el puerto de Buenos Aires”, dijo.

Luego destacó que “en una fecha como esta debemos reafirmar nuestra sentimiento patriótico y seguir luchando por lo que le corresponde a Corrientes”.