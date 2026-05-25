En el Impenetrable chaqueño hay niños que crecen sin controles médicos

Mientras en muchas ciudades llevar a un chico al pediatra puede ser algo habitual, en algunos parajes del Impenetrable chaqueño un niño puede pasar meses —o incluso más de un año— sin ser revisado por un profesional de la salud.

Y las consecuencias son devastadoras.

Durante distintos operativos sanitarios comenzaron a aparecer realidades que duelen:

niños con retrasos en el desarrollo, problemas neurológicos sin diagnóstico, cuadros de desnutrición, infecciones crónicas, dificultades motrices y enfermedades que podrían haberse detectado mucho antes si existiera un sistema de salud presente y accesible.

Muchos de esos chicos jamás tuvieron un seguimiento médico real.

No porque sus familias no quieran cuidar a sus hijos.

No porque exista desinterés.

Sino porque viven completamente aislados, rodeados de pobreza extrema, caminos destruidos, falta de transporte y enormes dificultades para acceder a médicos especialistas, medicamentos, estudios básicos o centros de atención adecuados.

En muchos lugares del Impenetrable, una consulta médica no depende solamente de sacar turno.

Depende de tener dinero para viajar.

Depende del clima.

Depende del estado de caminos de tierra intransitables.

Depende de conseguir movilidad.

Y muchas veces depende simplemente de tener suerte.

Mientras tanto, el tiempo pasa.

Y enfermedades que podrían tratarse a tiempo terminan agravándose silenciosamente.

Lo más doloroso es que detrás de cada estadística hay historias humanas:

familias enteras luchando solas, madres caminando kilómetros con sus hijos en brazos, chicos que crecen sin controles básicos y comunidades enteras abandonadas por un Estado que llega tarde o directamente nunca llega.

El problema ya no puede esconderse detrás de discursos oficiales o actos políticos.

Porque cuando un niño no tiene acceso a salud básica, no se trata de ideología.

Se trata de derechos humanos.

El Impenetrable no necesita promesas vacías ni visitas de campaña cada cuatro años.

Necesita médicos permanentes, rutas transitables, ambulancias, medicamentos, conectividad y políticas sanitarias reales que garanticen igualdad para quienes viven lejos de los grandes centros urbanos.

No puede haber chicos de primera y chicos olvidados por el sistema dependiendo solamente del lugar donde nacieron.

La salud no debería ser un privilegio geográfico.

Y mientras en algunas oficinas del poder se discuten cargos, internas y campañas de imagen, en el corazón profundo del Chaco todavía hay niños creciendo sin controles médicos mínimos, esperando una atención que para muchos nunca llega.

Por eso ENASHU vuelve a prepararse para un nuevo operativo sanitario para llegar donde casi nadie llega. Significa diagnosticar, contener, entregar medicación y dejar un seguimiento iniciado para niños que hoy están completamente fuera del sistema.

Pero sostener esto cuesta millones de pesos en combustible, medicación, logística y alimentos para el equipo.

Necesitamos ayuda para seguir entrando al Impenetrable.

Alias para donar: SOCCORSO

Titular: José Antonio Boggiano

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