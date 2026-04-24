Rodolfo Aguiar volvió a advertir al Gobierno: «Es ilegal»

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei tras la decisión oficial de considerar al Servicio Meteorológico Nacional como servicio esencial, lo que limita el ejercicio del derecho a huelga en ese ámbito.

El conflicto se originó luego de un comunicado de la Secretaría de Trabajo, respaldada por presentaciones del propio organismo y de la Administración Nacional de Aviación Civil, que encuadra a la actividad meteorológica vinculada a la navegación aérea dentro de los servicios esenciales.

Fuerte rechazo sindical y denuncia de ilegalidad

A través de su cuenta en X, Aguiar calificó la medida como “totalmente ilegal” y aseguró que no existe normativa que incluya al organismo en esa categoría. “Ninguna ley lo establece como servicio esencial, por lo tanto no hay restricción para ejercer este derecho fundamental”, sostuvo.

El dirigente sindical fue más allá y acusó al Ejecutivo de avanzar contra garantías constitucionales. “Lo que pretende el Gobierno es prohibir nuestro derecho a huelga, gobernando al margen de la ley”, afirmó, en un mensaje cargado de críticas hacia la política laboral oficial.

Además, cuestionó las decisiones en materia de personal. “Si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores”, advirtió, al señalar una aparente contradicción entre el discurso oficial y las medidas adoptadas.

Impacto en el servicio y medidas gremiales

Aguiar también alertó sobre posibles consecuencias operativas. “Están poniendo en riesgo vidas humanas al pretender que despeguen aviones sin informes meteorológicos”, denunció, en referencia al rol clave del organismo en la seguridad aérea.

En paralelo, desde ATE informaron que se resolvió un levantamiento parcial de la medida de fuerza, aunque anticiparon una nueva instancia de definición. “Habrá una asamblea general resolutiva para evaluar los pasos a seguir”, indicaron.

El trasfondo del conflicto radica en la interpretación legal sobre los alcances del servicio esencial, ya que la normativa vigente establece restricciones específicas para garantizar prestaciones mínimas en áreas críticas.

Mientras tanto, el gremio insiste en que el enfoque debería ser otro. “Si el servicio es importante, debe fortalecerse con más presupuesto, tecnología y capacitación”, concluyó Aguiar, al plantear una alternativa basada en la inversión y no en la restricción de derechos