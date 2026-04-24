Reforma laboral: la CGT cruzó a la Justicia y lanzó una dura advertencia

La CGT cuestionó el fallo de la Cámara del Trabajo que restituyó artículos de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, y advirtió que profundizará su lucha en defensa de los trabajadores. A través de un duro comunicado, la central obrera rechazó la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dejó sin efecto la medida cautelar que protegía a los trabajadores frente a los puntos más cuestionados de la normativa.

Desde la Confederación General del Trabajo aseguraron que el fallo “habilita la vigencia inmediata de normas regresivas” que afectan las condiciones laborales y exponen a millones de trabajadores a una situación de mayor vulnerabilidad. Además, señalaron que la resolución también impacta negativamente en la organización sindical.

En ese sentido, la central sindical apuntó directamente contra el accionar del tribunal. “Resulta impropio de un Tribunal de Trabajo”, afirmaron, al cuestionar que no se hayan aplicado precedentes de la Corte Suprema de Justicia que reconocen a los trabajadores como un sector de especial tutela.

?? CONTRA LA REFORMA LABORAL, CON LA CONSTITUCIÓN COMO BANDERA Rechazamos la decisión adoptada por la Cámara Nacional del Trabajo que suspende la medida cautelar que protege a las y los trabajadores frente a los artículos más regresivos de la Reforma Laboral.#CGT… pic.twitter.com/crAUi0x28i — CGT (@cgtoficialok) April 23, 2026

Duras críticas al fallo y defensa de los derechos laborales

El comunicado también hace referencia a la Ley 27.802 y advierte que apartarse de los criterios fijados por la Corte podría constituir una causal de mal desempeño para los magistrados. Según la CGT, la decisión judicial consolida aspectos “dañosos” de la reforma laboral. Además, remarcaron que los trabajadores son sujetos de “preferente atención constitucional”, en línea con lo establecido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes.

En ese marco, exigieron que se garanticen de manera efectiva los derechos laborales. La central obrera dejó en claro que no dará marcha atrás en su postura y anticipó que continuará con acciones para frenar la aplicación de la normativa. “Seguiremos en la lucha con la Constitución en la mano y la justicia social como bandera”, señalaron.

El fallo que reactivó la reforma y la reacción del Gobierno

La polémica se desató luego de que la Cámara del Trabajo revocara la cautelar que había suspendido 82 artículos de la reforma laboral. La medida fue adoptada tras una apelación del Gobierno nacional, lo que permitió que los puntos cuestionados vuelvan a estar vigentes.

Entre los cambios que recuperaron vigencia se encuentran modificaciones en la jornada laboral, indemnizaciones y período de prueba. Estos aspectos recibieron la objeción de la CGT, que sostenía que vulneraban derechos adquiridos de los trabajadores. En tanto, el presidente Milei aseguró que “no podrán detener el crecimiento del país”, en referencia al impacto que, según el oficialismo, tendrá la reforma en la economía.