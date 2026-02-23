Vargas : Jornadas de Verano y Ambiente en el Paseo del Puerto

Con una importante convocatoria de jóvenes, niños y vecinos, se llevó adelante la “Jornada de Verano” en el Paseo del Puerto, una propuesta impulsada por mujeres de trabajo, con el objetivo de promover la conciencia ecológica y el cuidado de los espacios públicos.

Acompañaron la actividad el subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich; la subsecretaria de Salud, Sandra Sibilla; la secretaria de la Unión Cívica Radical, Lidia Martínez; la presidente de la UCR Barranqueras, Lorena Carles; la directora del Área de Juventud, Susana Acevedo; y las dirigentes Elsa Mansilla y Ruth Benítez. También participó la juventud del partido Nuevo País, espacio liderado por el diputado Vargas.

Durante la jornada se realizó la plantación de árboles y una charla sobre ambiente, ecología y sustentabilidad, destacando la importancia de generar conciencia desde edades tempranas sobre el cuidado del entorno.

El evento también contó con cortes de cabello gratuitos a cargo de barberos, juegos recreativos, pintura de los juegos del paseo y un almuerzo comunitario que permitió compartir un momento de integración entre vecinos.

Uno de los momentos más significativos fue cuando el diputado destacó que cada árbol plantado tiene como padrino a uno de los niños participantes, fortaleciendo así el compromiso y el sentido de pertenencia.

“Los niños son el nexo entre la ecología y las familias. Son nuestro futuro y les estamos dejando una base sólida para que continúen trabajando por el cuidado del ambiente”, expresó Vargas.

Desde su equipo remarcaron que la actividad fue posible gracias al trabajo articulado entre el Estado y la comunidad, reafirmando que el cuidado de los espacios públicos es un pilar fundamental de su gestión.