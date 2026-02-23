Connect with us

CORRUPCION

SÁENZ PEÑA – Para ediles del PJ y Pérez Pons el pedido de licencia de Landriscina es una tomada de pelo

Published

En un escrito expuesto en redes sociales los ediles del PJ saenzpeñese: Leonardo Arridi, Daiana Pereyra y Martín Tevez junto al diputado provincial del justicialismo se hicieron eco del reciente pedido de licencia del secretario de gobierno municipal, Diego Landriscina quien se vio envuelto en un escándalo financiero por la pérdida de más de mil millones de pesos del herario público en operaciones de alto riesgo, según denunció el propio presidente de la Bolsa de Comercio del Chaco.

El escrito señala que “el pedido de licencia del secretario de Gobierno, Diego Landriscina, es una tomada de pelo. No es un hecho aislado. Se produce inmediatamente después de mi denuncia penal, que acompañamos con documentación, pruebas y elementos probatorios que exponen cómo el Municipio operó con recursos públicos en inversiones financieras de alto riesgo, sin autorización, generando pérdidas de aproximadamente 1.500 millones de pesos.

No estamos hablando de errores administrativos menores. Estamos hablando de fondos de todos los saenzpeñenses que fueron colocados en la Bolsa sin garantías suficientes y sin la debida previsión presupuestaria ni autorización normativa.

Esto confirma la gravedad institucional del caso. Cuando hay pruebas documentales, movimientos financieros verificables y responsabilidades funcionales claras, las consecuencias políticas empiezan a aparecer.

La responsabilidad no se agota en un secretario. La conducción política del municipio tiene nombre y apellido. El intendente no puede alegar desconocimiento cuando se trata de operaciones por montos millonarios realizadas con fondos públicos. En cualquier escenario, existe responsabilidad.

Por eso solicitamos a la Justicia que actúe con celeridad, que disponga de inmediato las medidas necesarias para preservar la prueba, asegurar la documentación, proteger los registros digitales y contables y avanzar en la determinación de responsabilidades penales.

La sociedad merece justicia. Cuando se pierde dinero público, no pierde un gobierno: pierde la gente.

