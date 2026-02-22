La Universidad Di Tella advierte un 99% de probabilidades de recesión

La Universidad di Tella advierte que hay un 99% de probabilidades de que la economía de Javier Milei entre en recesión en los próximos meses.

El índice Líder que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Di Tella informó que “la probabilidad de salir de la fase expansiva en los próximos meses se ubica en 99%”. El duro informe de la Di Tella choca con las proyecciones de Luis “Toto” Caputo que en los últimos días declaró que la economía crecerá un 4% en 2026.

Para concluir que la recesión será inevitable, el índice se basa en 10 componentes. En enero, siete de esos componentes dieron negativo.

Ellos son el Índice General de la Bolsa de Comercio, el Merval Argentina, el agregado monetario M1, el precio FOB oficial de las habas de soja, las ventas de autos a concesionarios, la recaudación del IVA, el despacho de cemento al mercado interno, el Índice de Confianza del Consumidor de la propia Di Tella, el índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos y el índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para siderurgia.

El índice líder registró en enero de 2026 una caída mensual del 0,58% y una disminución de 1.99% con respecto a enero de 2025. El informe destaca que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en su versión desestacionalizada, mostró una caída de 0.64% durante noviembre de 2025.