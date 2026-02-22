Connect with us

Hi, what are you looking for?

Economia

La Universidad Di Tella advierte un 99% de probabilidades de recesión

Published

El índice Líder que elabora el Centro de Investigación en Finanzas pronostica una salida inevitable de la “fase expansiva” de la economía.

 

La Universidad di Tella advierte que hay un 99% de probabilidades de que la economía de Javier Milei entre en recesión en los próximos meses.

 

El índice Líder que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Di Tella informó que “la probabilidad de salir de la fase expansiva en los próximos meses se ubica en 99%”. El duro informe de la Di Tella choca con las proyecciones de Luis “Toto” Caputo que en los últimos días declaró que la economía crecerá un 4% en 2026.

 

Para concluir que la recesión será inevitable, el índice se basa en 10 componentes. En enero, siete de esos componentes dieron negativo.

 

Ellos son el Índice General de la Bolsa de Comercio, el Merval Argentina, el agregado monetario M1, el precio FOB oficial de las habas de soja, las ventas de autos a concesionarios, la recaudación del IVA, el despacho de cemento al mercado interno, el Índice de Confianza del Consumidor de la propia Di Tella, el índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos y el índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para siderurgia.

 

El índice líder registró en enero de 2026 una caída mensual del 0,58% y una disminución de 1.99% con respecto a enero de 2025. El informe destaca que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en su versión desestacionalizada, mostró una caída de 0.64% durante noviembre de 2025.

 

 

In this article:,,,,,,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Economia

La industria metalúrgica cayó seis puntos en enero y la capacidad instalada está en 40%

El sector opera en niveles similares a los de la pandemia. La capacidad instalada cayó cuatro puntos desde diciembre. La caída de la actividad...

4 días ago

Economia

El mayor frigorífico avícola del país quedó al borde del cierre por la importación de pollo brasileño

Granja Tres Arroyos atraviesan una crisis alarmante y se habla del despido de 450 trabajadores en marzo. Su dueño defendía el modelo Milei y...

4 días ago

Economia

Cierra la fábrica de alfajores cordobeses La Paila y culpan a Milei por las importaciones

Una de las empresas más tradicionales de dulces, que sobrevivió la crisis de 2001, confirmó su cierre con un duro comunicado contra Milei por...

4 días ago

CORRUPCION

El gobierno admitió que se anotaron sólo 10 alumnos al curso de la esposa de Sturzenegger que cobró 115 millones

La entidad que dirige María Josefina Rouillet mintió al decir que ofrecía un servicio exclusivo en la Ciudad.  El gobierno pagó 132 cursos de...

4 días ago