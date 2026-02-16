Connect with us

La familia del ex “secretario fantasma” de Caputo es la que más aportó a la campaña libertaria

Published

Teresa Zampino, madre del fugaz secretario de Infraestructura, Martín Maccarone, aportó 100 millones en la provincia. También colaboraron fuerte empresas proveedoras del Pami.

En la última campaña legislativa en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza recibió “contribuciones y donaciones privadas” por $995.197.200, dentro de las cuales aparecen nombres del mundo de las finanzas cercanos a Toto Caputo.

 

De acuerdo a la documentación girada recientemente a la justicia electoral y a la que tuvo acceso LPO, Teresa Carmen Zampino fue quien realizó la transferencia más suculenta a la alianza La Libertad Avanza, por 100 millones.

 

El dato cobra relevancia a partir de los vínculos. Zampino es madre de Martín Maccarone empresario de la construcción que, hasta enero pasado, fue el “secretario fantasma” de Toto Caputo, precisamente a cargo de Infraestructura pero sin nombramiento oficial.

Para manejar la obra pública, Toto Caputo piensa en un hombre de Macri echado de AUSA tras un escándalo

 

Aunque el mes pasado fue reemplazado por el macrista Carlos María Frugoni, que arrastra sus propios escándalos, la estadía de Maccarone en un área ligada a su unidad de negocios disparó suspicacias.

El Grupo Maccarone que tiene como presidenta a Teresa Zampino, madre de Martín Maccarone el “secretario fantasma” de Toto Caputo, aportó 100 millones de pesos a la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires.

 

Miembro del directorio de distintas firmas del Grupo Maccarone que tiene como ícono a Coinsa Construcciones, Teresa Zampino anteriormente había hecho aportes a la campaña del PRO, en 2017. Coinsa fue fundada por Nicolás Maccarone, esposo de Teresa Zampino.

Los aportes a LLA fueron predominantemente de empresas (más de 806 millones). Zampino es una de las escasas seis personas que le pusieron nombre y apellido a sus “donaciones”, que englobaron más de 188 millones. Buena parte del resto de ese monto lo completa otra familia, los Giudici-Cendoya.

 

Casi 45 millones fueron contribuidos por Alfonso Giudici, que desde 2022 se desempeña en Nueva York como client advisor de la firma de servicios financieros Alex. Brown, una división de Raymond James, la reconocida firma estadounidense de gestión de patrimonio y planificación financiera enfocada en grandes patrimonios.

Caputo pone a un hombre de Macri a manejar la obra pública

 

Fuentes con llegada a Economía señalaron a LPO que, como representante de Raymond James, Alfonso Giudici mantuvo el año pasado reuniones con funcionarios de Caputo, entre ellos el subsecretario de Servicios Financieros, Felipe Berón.

 

Ex socio de Nacho Viale en la firma Embaxa, Alfonso Giudici es hijo de Patricia María Cendoya, quien también figura entre quienes aportaron a la campaña bonaerense de La Libertad Avanza. En el caso de Cendoya, el aporte fue por 25 millones.

 En cuanto a empresas, figuran algunos proveedores de Pami, como Oxígeno y Tecnología S.R.L, que desembolsó 20 millones. Por otro lado, entre varias firmas ligadas a la Clínica de Cuyo, se hicieron aportes que superaron los 100 millones.

 

Otro nombre del mismo ambiente que aparece contribuyendo es el del ex CEO del HSBC, Gabriel Martino. El amigo de Mauricio Macri y ex larretista hizo un aporte de 12 millones.

 

En cuanto a empresas, figuran algunos proveedores y prestadoras de Pami, como Oxígeno y Tecnología S.R.L, que desembolsó 20 millones. Por otro lado, entre varias firmas ligadas a la Clínica de Cuyo, se hicieron aportes que superaron los 100 millones.

 

En lo relativo a los gastos, quedó en evidencia la centralidad de lo digital en la campaña libertaria.

Mientras se gastaron alrededor de 90 millones en exhibición y colocación de carteles en la vía pública, se destinaron más de 600 millones al posicionamiento en el ecosistema digita. En tanto, por 950 horas de propaganda vía telefónica se destinaron más de 90 millones.

