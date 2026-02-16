Agustina Cherri celebró sus 43 años en Punta Cana: “Me siento más niña que en mi niñez”

La actriz revivió su historia en la pantalla gracias a un homenaje de Cris Morena, mientras disfrutaba de un cumpleaños pleno de afectos, naturaleza y conexión familiar en República Dominicana

La llegada de un nuevo cumpleaños encontró a Agustina Cherri rodeada de afectos y en un escenario paradisíaco. La actriz eligió Punta Cana para recibir sus 43 años y compartió con sus seguidores un mensaje íntimo que refleja su mirada sobre el paso del tiempo, la maternidad y la libertad personal. En su perfil de Instagram, donde mantiene un vínculo cercano con sus seguidores, Cherri escribió: “43 años, no sé en qué momento pasaron. Veo el paso del tiempo en mis hijos, en mis padres, en mis árboles y a veces en mi piel. Me siento más niña que en mi niñez, más libre que en mi adolescencia, más sabia que a mis 30 y más yo que nunca. Gracias a todos por sus mensajes de amor”.

Las palabras de Agustina transmitieron un balance personal cargado de honestidad y sensibilidad. El cumpleaños no solo significó una fecha sino también una oportunidad para reflexionar sobre los ciclos de la vida, la familia y la identidad. El entorno elegido, Punta Cana, se convirtió en el escenario de una celebración que priorizó el calor familiar y la conexión con sus seres queridos.

La jornada incluyó momentos de relax y alegría junto a los más cercanos. La actriz compartió imágenes y videos que mostraron la intimidad de un festejo alejado del bullicio mediático, enfocado en la presencia de sus hijos menores, Alba y Bono Vera, fruto de su relación con el músico Tomás Vera. El entorno elegido permitió que la actriz se distanciara por un rato del ritmo habitual de la ciudad y disfrutara de la naturaleza y el mar.

El cumpleaños de la protagonista de Chiquititas no pasó desapercibido para quienes la vieron crecer en la pantalla. Cris Morena, mentora de Cherri desde sus primeros pasos en la actuación, eligió homenajearla de una manera especial. En sus historias de Instagram, Agustina reposteó un video realizado por Cris, que recorre su historia actoral desde la infancia. El video, titulado “Así comenzó todo”, emocionó a la actriz y a sus seguidores, ya que revive los momentos clave de una carrera iniciada a muy temprana edad bajo la tutela de una de las productoras más influyentes de la televisión argentina.

Agustina Cherri hizo un repaso de su carrera desde que era niña para homenajearse a sí misma en su cumpleaños (Instagram) Agustina Cherri hizo un repaso de su carrera desde que era niña para homenajearse a sí misma en su cumpleaños (Instagram)

El gesto de Cris Morena no solo celebró el cumpleaños de Cherri sino que también puso en perspectiva el recorrido profesional de la artista. El video resalta el vínculo inquebrantable que mantienen desde la época de Chiquititas, una relación que trasciende lo laboral y se sostiene en el afecto y la admiración mutua. Para Agustina, el repaso de su carrera en esa jornada especial funcionó como puente entre el pasado y el presente, recordando a todos el impacto que tuvo en la cultura popular de los años 90 y 2000.

La celebración del cumpleaños coincidió con un momento de balance para Agustina Cherri, quien en los últimos meses protagonizó un salto profesional significativo. A fines del año pasado, la actriz anunció en sus redes sociales el lanzamiento de su propio emprendimiento, una marca de productos para el cuidado de la piel que representa un cambio rotundo en su carrera. “Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible”, compartió en un posteo, sintetizando la decisión de alejarse, al menos por un tiempo, de la actuación para apostar a un sueño largamente postergado.

El proceso de creación de la marca comenzó en octubre de 2023 y atravesó distintas etapas, desde la formación de un equipo de trabajo hasta la búsqueda de un laboratorio que pudiera materializar su visión. Cherri documentó cada instancia en sus redes, mostrando el detrás de escena: las entrevistas a laboratorios, la selección de fórmulas y la elección de ingredientes naturales. “El proceso no fue fácil porque quería decidir la fórmula de cada producto”, explicó, insistiendo en la importancia de que cada detalle refleje sus convicciones. La actriz eligió el hongo reishi como componente principal de la línea, destacando su valor en la medicina tradicional china y sus beneficios para la piel. “Soy fanática del mundo Fungi”, contó, y relató que buscó una alternativa natural y eficaz que respondiera a sus propias necesidades de cuidado personal.

El anuncio de su emprendimiento despertó sorpresa y admiración entre seguidores y colegas. La propia Agustina compartió que el salto al mundo empresarial no estuvo exento de dudas ni comentarios escépticos. “Todos me decían que estaba loca”, señaló en un video, pero la determinación de concretar su proyecto pudo más que los temores. “Salí del lugar cómodo, de lo seguro, y me planté frente a mi propio sueño”, afirmó, transmitiendo el espíritu de reinvención que marcó esta nueva etapa.

La respuesta de su entorno fue inmediata. Varios famosos la felicitaron por la decisión de explorar un rubro completamente distinto. Entre los mensajes de apoyo se destacaron los de Zaira Nara, Benjamín Amadeo y Flor Otero, además de su hija Muna Pauls, que celebró la valentía de su madre para encarar nuevos desafíos. Los saludos y muestras de cariño se multiplicaron en redes sociales, donde seguidores y colegas le expresaron admiración por el camino recorrido y por el presente que la encuentra plena, tanto en el plano personal como profesional.

La celebración de los 43 años de Agustina Cherri fue mucho más que una fecha: una reafirmación de su identidad, de sus afectos y de su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que la convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión argentina.