15 looks icónicos de Karol G que van de la moda urbana a la alta costura

De vestidos transparentes en galas internacionales a conjuntos vanguardistas en premiaciones, la cantante colombiana sorprende con cada aparición

La artista ha recorrido una transformación visual que mezcla prendas atrevidas, detalles sofisticados y toques personales (AFP) La artista ha recorrido una transformación visual que mezcla prendas atrevidas, detalles sofisticados y toques personales (AFP)

Karol G, la artista colombiana referente de la música urbana, celebró este fin de semana su cumpleaños 35 consolidándose como un ícono de la moda.

Su estilo evolucionó con propuestas audaces, mezclando sensualidad, sofisticación y un toque personal que la distingue en cada aparición pública.

A continuación, un recorrido visual por sus sus looks más destacados:

1. Vestido blanco de encaje

Karol G deslumbra en el Súper Bowl con vestido de encaje blanco (@karolg_cloud/IG) Karol G deslumbra en el Súper Bowl con vestido de encaje blanco (@karolg_cloud/IG)

Durante su participación en el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Súper Bowl, sorprendió con un vestido de encaje blanco, translúcido y de textura irregular. El diseño incluía aberturas que dejaban ver un body del mismo tono, mangas largas y una pollera asimétrica que aportaba movimiento al conjunto.

El look se completó con su cabello suelto, peinado en ondas suaves, maquillaje natural y una serie de collares metálicos en capas.

2. Azul claro con transparencias

Impacta con transparencias azules en los Grammy 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni) Impacta con transparencias azules en los Grammy 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre la alfombra roja de los Premios Grammy 2026, la cantante lució un vestido largo en azul claro, confeccionado en tul con bordados florales y transparencias.

El modelo presentaba un escote corazón, hombros descubiertos, capa con flecos largos y un tajo frontal pronunciado. Destacaron sus sandalias transparentes y un maquillaje tenue, con el cabello suelto y ondas marcadas.

3. Vestido rojo con pedrería

Luce vestido rojo con pedrería brillante en los Grammy (REUTERS/Daniel Cole) Luce vestido rojo con pedrería brillante en los Grammy (REUTERS/Daniel Cole)

En un cambio de look en los mismos premios, optó por un vestido largo rojo con pedrería brillante. El escote profundo y los tirantes dejaban los hombros parcialmente al descubierto, mientras la pollera lucía aplicaciones de cristales en patrones geométricos. Un collar ancho con piedra central roja y el cabello suelto con ondas ligeras acompañaron este look sofisticado.

4. Vestido negro asimétrico

Elige negro asimétrico para la fiesta previa a los Grammy (REUTERS/Mario Anzuoni) Elige negro asimétrico para la fiesta previa a los Grammy (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la fiesta previa a los Premios Grammy, la cantante eligió un vestido largo negro, de corte asimétrico y con una abertura lateral pronunciada que dejaba la espalda y parte del torso al descubierto.

El vestido se sostenía mediante una cadena metálica en el lateral del cuerpo. Completó el estilo con sandalias de tacón plateadas, aretes largos y el cabello recogido hacia atrás.

5. Plumas y vestido negro

Destaca con vestido negro y plumas en los Latin Grammy 2025 (@karolg/ Instagram) Destaca con vestido negro y plumas en los Latin Grammy 2025 (@karolg/ Instagram)

En la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, posó con un vestido negro de corte recto y escote profundo, confeccionado en tejido brillante. El toque especial lo dieron los detalles de plumas negras en la zona de la cadera. El cabello liso, partido al medio, y un maquillaje natural, terminaron de definir un look elegante.

6. Vestido blanco con apliques de pedrería

Brilla en el escenario con vestido blanco y pedrería (REUTERS/Mario Anzuoni) Brilla en el escenario con vestido blanco y pedrería (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre el escenario de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, llevó un vestido blanco de tela estructurada, decorado con aplicaciones de pedrería en forma de cruces. El diseño presentaba cuello alto, abertura lateral en la pierna y una capa que caía desde la cintura. El cabello liso, largo y con raya al medio, junto a sandalias rojas, completaron su imagen.

7. Enterizo rojo de encaje con alas en la pasarela

Karol G sorprende en Victoria’s Secret con enterizo rojo y alas (REUTERS/Brendan McDermid) Karol G sorprende en Victoria’s Secret con enterizo rojo y alas (REUTERS/Brendan McDermid)

Durante su presentación en el desfile de Victoria’s Secret 2025 en Nueva York, la artista lució un enterizo ajustado de encaje rojo, de manga larga y transparencias, acompañado por unas alas rojas de gran tamaño. Este conjunto resaltó su silueta y se complementó con tacos de detalles voluminosos en el mismo tono.

8. Vestido crema con corsé y volados

Karol G apuesta por corsé y volados crema en Nueva York (@brettalannelson/IG) Karol G apuesta por corsé y volados crema en Nueva York (@brettalannelson/IG)

Durante su presentación en Nueva York para presentar su álbum “Tropicoqueta”, posó con un vestido largo crema, de pollera con volados y corsé estructurado. El escote tenía un acabado recto y los hombros quedaban descubiertos. Llevó joyería plateada y el peinado con flequillo lateral, que le aportó un aire romántico y sofisticado.

9. Vestido negro y dorado con bordados

El encantador escote y elegante vestuario que eligió Karol G para la Semana de la Moda de París (@modelsdiaryy/X) El encantador escote y elegante vestuario que eligió Karol G para la Semana de la Moda de París (@modelsdiaryy/X)

Para la Semana de la Moda de París, lució un vestido largo negro con transparencias, bordados dorados en motivos florales y geométricos. El diseño era strapless y ajustado, con detalles de cristales y cadenas en la parte frontal. El cabello con ondas marcadas y flequillo lateral, junto a maquillaje natural, dieron el toque final.

10. Conjunto blanco con chaleco y pantalón

Muestra elegancia casual en blanco durante desfile de Louis Vuitton (The Grosby Group) Muestra elegancia casual en blanco durante desfile de Louis Vuitton (The Grosby Group)

La artista mostró un look casual y elegante para el desfile de Louis Vuitton Homme 2025 en París. Optó por un conjunto blanco de chaleco sin mangas y pantalones de corte recto, ambos de algodón. Añadió un cinturón marrón con detalles metálicos, un bolso de mano rosado de Louis Vuitton y zapatos de punta metálica.

El peinado recogido con raya lateral y mechones ondulados, junto a collares dorados en capas y maquillaje suave, definieron el estilo.

11. Negro, brillos y guantes largos

La cantante deslumbró con la presentación de su documental en Medellín (@KarolGReports / X) La cantante deslumbró con la presentación de su documental en Medellín (@KarolGReports / X)

En la alfombra rosa de un estreno de su documental de Netflix en Medellín, eligió un vestido largo negro de escote asimétrico en tejido brillante y ajuste al cuerpo. Incorporó guantes largos negros que cubrían ambos brazos y pendientes colgantes. El cabello suelto con ondas marcadas y raya lateral acompañó el fondo de tonos rosas y detalles de estrellas.

12. Azul claro con abertura y cabello platinado

Karol G deslumbra en azul claro y cabello platinado en los Latin Grammy 2024 (REUTERS/Marco Bello) Karol G deslumbra en azul claro y cabello platinado en los Latin Grammy 2024 (REUTERS/Marco Bello)

En la alfombra roja de los Latin Grammy 2024, apareció con un vestido largo azul claro, escote profundo tipo halter y una abertura frontal que dejaba una pierna al descubierto. La pollera amplia y con cola, junto al top con detalles de pedrería plateada, realzaron el look.

El peinado fue un recogido alto con mechones sueltos y cabello rubio platinado, acompañado de sandalias plateadas y maquillaje en tonos suaves.

13. Minivestido dorado estructurado

Karol G opta por minivestido dorado en los Latin Grammy 2023 (REUTERS/Marcelo del Pozo) Karol G opta por minivestido dorado en los Latin Grammy 2023 (REUTERS/Marcelo del Pozo)

La cantante lució, para los Latin Grammy 2023, un minivestido dorado de corte estructurado, con corsé y falda tipo campana, decorado con aplicaciones metálicas y pedrería. El escote corazón y tirante caído en un solo hombro, junto al cabello rubio platinado, liso y con flequillo lateral, sandalias transparentes y maquillaje luminoso, completaron un look audaz y juvenil.

14. Icónico el vestido nude

Karol G marca tendencia con vestido nude y cabello rojo en 2022 (REUTERS/Steve Marcus) Karol G marca tendencia con vestido nude y cabello rojo en 2022 (REUTERS/Steve Marcus)

Para los Latin Grammy 2022, eligió un vestido largo en tono nude con corsé estructurado, escote off shoulder y falda con capa translúcida. Guantes largos y sandalias de tiras que subían hasta la rodilla acompañaron el vestido. El cabello, largo, liso, teñido de rojo intenso y con raya al costado, marcó tendencia en la alfombra.

15. Conjunto dorado y pollera drapeada

Karol G fusiona dorado y nude en la sala de prensa de los Grammy (REUTERS/Jon Nazca) Karol G fusiona dorado y nude en la sala de prensa de los Grammy (REUTERS/Jon Nazca)

En la sala de prensa de los Latin Grammy 2023, la artista lució un top metálico dorado y una pollera larga drapeada en tono nude con lunares claros y textura satinada. El top tenía forma estructurada y la falda se ajustaba en la cadera con un nudo lateral.