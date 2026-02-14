SÁENZ PEÑA – Fiscal provisorio César Collado se defiendió de denuncia y pedido de juicio político

El fiscal provisorio César Collado se defendió de la denuncia y pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura, calificando la situación de “ataques de agravios” y “falta de ética” por parte de los denunciantes Criatian Arana y Roberto Pugaz . Según Collado, la denuncia se originó a partir de una impugnación que él mismo presentó ante el Consejo de la Magistratura por presuntas irregularidades durante el examen para el cargo de fiscal.

📢Los denunciantes, entre ellos uno de los tres abogados que habrían sacado buenas calificaciones, afirma que Collado no reúne los requisitos mínimos para ocupar el cargo, pero el fiscal provisorio lo niega, destacando que su examen oral fue calificado como “excelente” y que fue el único candidato que estuvo 27 minutos con buena oratoria y argumentación. Collado también cuestionó la conducta de los denunciantes, quienes según él, están tratando de “socavar” y “hostigar” a través de ataques personales.

“No tengo vínculos políticos”, dijo Collado

Collado enfatizó que no tiene vínculos políticos y que su actuación se basa en la defensa de la justicia y la transparencia. También se refirió a la conducta de uno de los denunciantes, el doctor Pugaz, quien según Collado, tiene un historial de irregularidades y no puede cuestionar su moralidad. La situación ha generado un clima de tensión en la fiscalía, con Collado acusando a los denunciantes de no tener “las manos limpias” y de estar tratando de “jugar con el cuchillo bajo el poncho”.

La denuncia y el pedido de juicio político han generado un debate sobre la idoneidad de Collado para ocupar el cargo de fiscal. Mientras tanto, la fiscalía sigue trabajando y resolviendo cuestiones pendientes, según Collado, quien se muestra confiado en su gestión y dispuesto a enfrentar los ataques de sus opositores.

AUDIO:Fm La Red 92.9 Mzh