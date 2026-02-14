Leandro Zdero aumento la luz para todos los usuarios del Chaco

Bajo la modalidad de «traslado directo», el Directorio de SECHEEP formalizó el nuevo esquema de precios que regirá durante todo el primer cuatrimestre de 2026. La medida, que se apoya en la Resolución N° 604/25 de la Secretaría de Energía de la Nación, deja a la provincia como un mero agente de cobro de un ajuste diseñado en Buenos Aires, sin mecanismos de amortiguación local para los sectores más vulnerables.

El detalle del golpe al bolsillo

El nuevo cuadro tarifario es quirúrgico: los aumentos más fuertes se concentran donde más duele, en los hogares. Según la normativa vigente a partir del 1 de enero de 2026, así quedan los valores:

Nivel 2 (Ingresos Bajos): Los precios de la energía eléctrica (PEE + PES) sufren un incremento del 3,6% , alcanzando los $23,6062/KWh en horas pico.

Los precios de la energía eléctrica (PEE + PES) sufren un incremento del , alcanzando los en horas pico. Nivel 3 (Ingresos Medios): Para este segmento, el aumento también es del 3,6% , con un valor de $33,7230/KWh en el horario de mayor demanda.

Para este segmento, el aumento también es del , con un valor de en el horario de mayor demanda. Usuarios Residenciales (Nivel 1): El incremento llega al 3,9% , con precios que escalan hasta los $62,519/KWh .

El incremento llega al , con precios que escalan hasta los . Transporte: Mover la energía también es más caro; el transporte en Alta Tensión sube un 1,9%.

Doble vara: tregua para los grandes, ajuste para el pueblo

Lo más irritante de la resolución es la asimetría en el esfuerzo solicitado. Mientras las familias deben hacer malabares con los topes de consumo (380 KWh para el Nivel 2 y 250 KWh para el Nivel 3), la demanda No Residencial y los Grandes Usuarios (GUDIs) no tendrán modificaciones en el precio de la energía durante el mes de enero. En el Chaco de hoy, el comercio mayorista mantiene sus costos blindados mientras la boleta de luz de un jubilado vuela por las nubes.

La pedagogía de la deuda

Para completar el escenario de ajuste, SECHEEP implementará un «Cuadro Tarifario sin Subsidio». Esto obliga a la empresa a detallar en la factura cuánto es el monto del «Subsidio Estado Nacional» que el usuario «debería» pagar. Es un intento de justificar el tarifazo actual mostrando una cifra teórica aún más impagable, una estrategia de comunicación política que busca culpar al usuario por su propio consumo.

Con el aval del Ministerio de Infraestructura, el Directorio de SECHEEP se desmarcó de la responsabilidad política alegando que «la Provincia no tiene injerencia en la determinación de los incrementos». Sin embargo, la firma del «Pass Through» es la que termina de apagar la luz en miles de hogares chaqueños.

